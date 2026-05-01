دراسة تحذر: مسكنات شائعة تسبب التسمم عند خلطها بأدوية أخرى

حذّرت دراسة حديثة من أن ملايين الأشخاص الذين يستخدمون بعض المسكنات الشائعة قد يكونون عرضة لخطر التسمم الدوائي إذا تم تناولها مع أدوية أخرى دون إشراف طبي، خاصة المهدئات أو المسكنات الأفيونية.

تحذير من تناول بعض المسكنات مع الأدوية

وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من كلية لندن الجامعية (UCL)، أن أدوية تُعرف باسم جابابنتينويدز مثل جابابنتين وبريجابالين قد تزيد من خطر المضاعفات الخطيرة عند استخدامها مع أدوية أخرى منتشرة الاستخدام.

وتُستخدم أدوية الجابابنتينويدز لعلاج:

آلام الأعصاب

وبعض أنواع الصرع

والقلق في بعض الحالات

الألم المزمن

ويتم وصفها لملايين المرضى سنويًا.

تحذير من تناول بعض المسكنات مع الأدوية

أخطر التركيبات الدوائية

ـ مع المهدئات (البنزوديازيبينات) مثل: ديازيبام، وفاليوم وجد الباحثون أن تناول هذه الأدوية مع الجابابنتينويدز يضاعف خطر دخول المستشفى بسبب التسمم الدوائي.

ـ المسكنات الأفيونية

مثل:كوديين، ترامادول، مورفين، وارتبط الجمع بينها وبين الجابابنتينويدز بزيادة خطر التسمم بنسبة 30%.

تحذير من تناول بعض المسكنات مع الأدوية

أعراض التسمم الدوائي

قد تشمل الأعراض:

التشوش الذهني

الغثيان

الدوخة الشديدة

صعوبة التنفس

التشنجات

فقدان الوعي

وفي الحالات الخطيرة قد يؤدي للوفاة

تحذير من تناول بعض المسكنات مع الأدوية

ماذا قالت الدراسة؟

وقام الباحثون بتحليل بيانات 16,827 شخصًا في المملكة المتحدة تلقوا هذه الأدوية بين عامي 2010 و2020، وراجعوا حالات دخول المستشفى الناتجة عن التسمم الدوائي.

وتبين أن 89% من المشاركين استخدموا الجابابنتينويدز مع الأفيونات، 55% استخدموها مع المهدئات

تحذير من تناول بعض المسكنات مع الأدوية

تحذيرات رسمية

كانت هيئة تنظيم الأدوية البريطانية قد شددت سابقًا التحذيرات الخاصة بهذه العقاقير بسبب:

الإدمان

الاعتماد الجسدي

أعراض الانسحاب

زيادة الجرعات مع الوقت

تحذير من تناول بعض المسكنات مع الأدوية

نصائح مهمة للمرضى

وإذا كنت تستخدم هذه الأدوية:

ـ لا تخلط أي دواء دون استشارة الطبيب

ـ أخبر الطبيب بكل الأدوية التي تتناولها

ـ لا تتناول جرعات إضافية من نفسك

ـ اطلب المساعدة فورًا عند ظهور أعراض غير طبيعية