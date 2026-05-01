أنا هزعل بقى .. جملة صادمة من عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك بالدوري

تمنى الإعلامي عمرو أديب، تشجيع نادي الأهلي بسبب عدم فوز نادي الزمالك في الكثير من مباريات القمة بين الاهلي والزمالك.

واضاف الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"لو كنت اهلاوي مكنش يحصل ليا كل حاجة، طب كنت بقيت أهلاوي.



وتابع عمرو أديب، أن :"إمام عاشور عمل ايه انهاردة وماذا قدم في المباراة.. واقول للزمالك زي ما ضيعتوا انبي هل هتضيعوا الباقي في الدوري.. ولو الزمالك ماخدش الدوري السنة دي انا هزعل بقي.. 63 سنة بشجع فرقة مابتكسبش والماتش كان كله هدايا".