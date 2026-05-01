الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

احذر من ارتكاب هذه العادات عند الشعور بحكة في الأذن .. أعواد القطن أخطرها

حكة الأذن المستمرة
آية التيجي

حذر خبراء الصحة من تجاهل الحكة المستمرة داخل الأذن، مؤكدين أن السبب قد لا يكون تراكم الشمع كما يعتقد كثيرون، بل حالة جلدية شائعة تتفاقم بسبب عادة يومية يمارسها الملايين، وهي استخدام أعواد القطن لـ تنظيف الأذن.

السبب الحقيقي وراء حكة الأذن

وأوضح الطبيب البريطاني الدكتور مارتن سكور أن الحكة المزمنة داخل الأذن غالبًا ما تنتج عن التهاب جلدي بقناة الأذن الخارجية، وهي حالة تشبه الإكزيما تسبب جفاف الجلد وتهيجه والتهابًا يؤدي إلى الشعور بالحكة المستمرة.
 

وبحسب الخبراء، فإن الجلد المبطن لقناة الأذن حساس للغاية، وأي احتكاك متكرر أو تنظيف مفرط قد يؤدي إلى تلفه، ما يسبب التهابات مزمنة.

ومن أبرز الأسباب:
ـ استخدام أعواد القطن بانتظام.
ـ خدش الأذن بالأصابع أو أدوات حادة.
ـ دخول بقايا الشامبو أو الصابون إلى الأذن.
ـ جفاف الجلد أو الإصابة بالإكزيما.

لماذا يجب التوقف عن أعواد القطن؟

وأكد الطبيب أن الأذن تنظف نفسها طبيعيًا دون الحاجة لأي أدوات، إذ يعمل شمع الأذن على التقاط الأتربة والشوائب ثم يخرج تدريجيًا من تلقاء نفسه.

أما استخدام الأعواد القطنية فقد يؤدي إلى:
ـ دفع الشمع إلى الداخل.
ـ خدش الجلد الداخلي.
ـ زيادة الالتهاب والحكة.
ـ احتمال ثقب طبلة الأذن في بعض الحالات.

العلاج الفعال لحكة الأذن

وأشار الطبيب إلى أن العلاج الأكثر فاعلية يكون غالبًا من خلال قطرات تحتوي على كورتيزون موضعي يصفها الطبيب، لأنها تقلل الالتهاب وتهدئ الحكة.

كما نصح باتباع الخطوات التالية:
ـ التوقف تمامًا عن تنظيف الأذن بالأعواد.
ـ تجنب الحك أو إدخال أي أدوات.
ـ استخدام شامبو لطيف أو شامبو أطفال إذا كان الشامبو سبب التهيج.
ـ وضع كمية بسيطة جدًا من الفازلين أو زيت الزيتون على الجزء الخارجي من فتحة الأذن عند وجود جفاف.

متى يجب زيارة الطبيب؟

وينصح بمراجعة الطبيب إذا ظهرت أي من الأعراض التالية:
ألم داخل الأذن.
ضعف السمع.
إفرازات.
تورم.
استمرار الحكة لفترة طويلة.
تكرار الالتهاب.

نصيحة مهمة

الحكة المستمرة ليست أمرًا بسيطًا دائمًا، وقد تكون إشارة لالتهاب يحتاج علاجًا مناسبًا بدلًا من تنظيف الأذن المتكرر الذي يزيد المشكلة سوءًا.

