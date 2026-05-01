علاقة غير شرعية..كشف لغز العثور علي جثة متفحمة في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من كشف غموض العثور على جثة مجهولة لرجل داخل حقيبة سفر بالطريق العام على طريق بلبيس الزقازيق بالقرب من منطقة عرب البياضين، وبها جرح ذبحى وآثار تفحم وتم ضبط المتهمين وجاري تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكشفت التحريات أن الجثة لعامل معمار يدعى" أحمد م 27 عاما من مركز ديروط بمحافظة أسيوط وقيام 3 أشقاء من نفس بلدته، بينهم سيدة، بارتكاب الواقعة، وهم" عبد اللاه ع " يعمل سمسار 29 عاما و"محمود" 27 عاما عامل، و"ه " 32 عاما ربة منزل، وتربطهم بالمجني عليه صلة قرابة بعيدة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمة استدرجت المجني عليه إلى شقة خاصة بشقيقها الأول بمدينة الزقازيق، بزعم إقامة علاقة غير مشروعة، ثم وضعت له مادة مخدرة داخل مشروب وأضافت التحريات أن المتهمين الثلاثة قاموا عقب ذلك بالتعدي عليه وذبحه، ثم وضعوا الجثة داخل حقيبة سفر كبيرة، وألقوها بمكان العثور عليها قبل إشعال النيران بها لإخفاء معالم الجريمة، وذلك انتقاماً للشرف كونه على علاقة بالمتهمة و يحوز فيديوهات لعلاقتهما ويقوم بابتزازها تهديدها وتم افتضح امرها بالفعل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة وتحرر المحضر رقم 2720 إداري مركز شرطة بلبيس فيما باشرت نيابة بلبيس التحقيقات في الواقعة.