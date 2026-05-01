إيه الكلام دا يا جماعة .. عمرو أديب يعلق على وفاة ضياء العوضي

علق الإعلامي عمرو أديب، على أزمة وفاة ضياء العوضي، قائلا :"استغربت ان الكل عمل من بنها ومحدش اتكلم على وفاة ضياء العوضي".

واضاف الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"حبيت افهم ايه اللي بيحصل والطبيعي نفهم.. والناس كلها بتتكلم في موضوع الطيبات ومحدش اتكلم على موضوع الوفاة.. وناس بتقول أن شركات الأدوية تآمرت على الرجل طب أنا لو عدى يوم من غير علاج السكر مش هقدر ارفع ايدي".

وتابع الإعلامي عمرو أديب ، أن :"اطلب من وزارة الصحة ترد على كلام الطيبات وتقول إنه لو في علاج للسكر تاني ياريت تقول وايه الكلام ده يا جماعة".