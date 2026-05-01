بن شرقي رجل مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

واصل النجم المغربي أشرف بن شرقي كتابة التاريخ في مباريات القمة، بعدما قاد الأهلي لفوز كبير على الزمالك بثلاثية نظيفة بالدوري، في مواجهة شهدت تألقًا لافتًا من جناح “أسود الأطلس”.

وسجل بن شرقي هدفين وصنع الثالث لزميله حسين الشحات، ليكون النجم الأول بلا منازع في اللقاء، ويؤكد تفوقه في المباريات الكبرى.

وحصد أشرف بن شرقي جائزة رجل المباراة بعد تألقه اللافت خلال المواجهة الحاسمة في بطولة الدوري.

أرقام تكشف حجم الهيمنة

لغة الأرقام عكست الأداء الاستثنائي للنجم المغربي خلال المباراة:

سجل هدفين من فرص متوقعة بلغت 0.41 (xG)، ما يعكس كفاءة تهديفية عالية

قدم تمريرة حاسمة من فرص صناعة بلغت 0.15 (xA)

سدد 4 مرات، بينها 3 على المرمى، بجودة تسديد بلغت 0.72 (xGOT)

لمس الكرة 32 مرة، وقام بـ14 محاولة تقدم لمسافة 187.3 مترًا

صنع فرصتين مفتاحيتين وخلق فرصة محققة

بلغت دقة تمريراته 83%، و100% في نصف ملعبه

ورغم عدم نجاحه في محاولتي مراوغة، إلا أن تأثيره جاء من التحركات الذكية والتمركز المثالي داخل مناطق الخطورة.

سجل ذهبي في مواجهات القمة

تألق بن شرقي لم يكن مفاجئًا، بل امتدادًا لسجل حافل في مباريات الأهلي والزمالك:

22 فبراير 2025: سجل هدفًا في أول ظهور بالقمة (1-1)

29 سبتمبر 2025: شارك في فوز الأهلي (2-1)

9 نوفمبر 2025 (السوبر المصري): سجل في الفوز (2-0) والتتويج باللقب

1 مايو 2026: هدفان وصناعة هدف في عرض استثنائي

نجم المواعيد الكبرى

يؤكد بن شرقي مباراة بعد أخرى أنه لاعب المواعيد الكبرى، ليس فقط بالأهداف، بل بالتأثير الكامل داخل الملعب، ليُرسخ مكانته كأحد أبرز نجوم القمة في السنوات الأخيرة.