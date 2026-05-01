الأهلي والزمالك| عمرو أديب ينفعل على الهواء: يروح الدوري بس نكسب القمة

انفعل الإعلامي عمرو أديب، بعد فوز النادي الأهلي على الزمالك بثلاث أهداف نظيفة في بطولة الدوري الممتاز، قائلا: "أي حاجة في الدنيا بتتغير وحاجة غلسة".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة،: "الأهلي النهاردة قرر يكون فريق عظيم، والأهلي اللي أخد الحاجة اللي هو دائما بياخدها، والزمالك كمان أخد الهَمّ".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، "فين العدل والأهلي مكنش فريق كويس ولا له لازمة السنة دي، وكسب الزمالك عادي بثلاث أهداف".

وأكمل: “بن شرقي جاب جون كورة شراب.. والزمالك لمَّه وترقيصة وفرقة معندهاش حاجة.. يروح الدوري وتروح أفريقيا.. بس لازم يكسبوا ماتش القمة وينكدوا على عمرو أديب".