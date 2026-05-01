خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

محمد يحيي

مع تطور الوسائل التكنولوجية خصوصًا الخدمات الرقمية التي تقدمها البنوك عبر تطبيقات الهواتف المحمولة بما في ذلك خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني أو السحب والإيداع عبر المحافظ والحسابات الرقمية؛ يتسبب ذلك الأمر في اختراق حسابات وبيانات العملاء.

ويركز تطبيق إنستاباي؛ المملوكة لشركة التكنولوجيا المالية التابع للبنك المركزي المصري؛ على تحذير عملاء البنوك بصورة متكررة في تأمين حساباتهم البنكية ومحافظهم الإلكترونية من الاختراقات والهجمات السيبرانية المتكررة.

أبرز التحذيرات

يقوم تطبيق إنستاباي بإرسال رسائل SMS دوريًا عبر الهواتف المحمولة المربوط بها حساب كل عميل بالتحذير بعدم مشاركة البيانات الخاصة بالحساب مع أحد خشية تعرض الحساب للاختراق والسطو.

كما تقوم الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بارسال الرسائل التحذيرية للعملاء لتوعيتهم بخطورة بعض الممارسات الخاطئة في تداول بيانات الحساب أو المحفظة سواء المكتوبة أو عبر المكالمات الهاتفية مع الغرباء.

الرسائل المجهولة

تساعد حملات التوعية المتكررة عبر الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري بالإضافة لتطبيق إنستاباي بالتركيز على توجيه العملاء بعدم مشاركة البيانات الخاصة بهم أو الرد على الأرقام أو الرسائل المجهولة خشية التعرض للاختراق.

وأكد تطبيق إنستاباي أن موظفي خدمات العملاء لا يتصلون بالعميل للاستفسار عن الرقم السري للمحفظة أو الحساب البنكي سواء الاتصالات العشوائية أو خلال استفسارات العميل نفسه بشأن الدعم الفني.

أحدهم وقع في الفخ

جاءت تلك التحذيرات بعد شكاوى عديدة من العملاء ممن تعرضوا لسرقة حساباتهم وتبادل معلومات المحفظة أو الحساب الشخصي الخاص به، إلا أن هناك توجيها دوريًا من البنك المركزي المصري بتوعية المواطنين والعملاء بخطورة ما يتم تداوله من بيانات حتي وإن كانت على سبيل العفوية أو دون قصد.

