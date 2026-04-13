بعد قرار المركزي.. الحد الأقصى لتحويل انستاباي والسحب النقدي من البنوك والـ ATM

يبحث عدد كبير من المواطنون عن اسعار وحدود التحويل بانستاباي والسحب والايدع من ماكينة الصراف الالي، وذلك بعد أعلن البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة تستهدف الحفاظ على استقرار السياسات النقدية ومتابعة معدلات التضخم.

حدود السحب والإيداع في مصر

تتحدد حدود السحب النقدي داخل الجهاز المصرفي وفقا لتعليمات البنك المركزي، سواء من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي أو التطبيقات الرقمية، بما يضمن تنظيم المعاملات المالية وتيسير التعاملات اليومية للعملاء.

الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك

رفع البنك المركزي الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك إلى 250000 جنيه، بدلا من 150000 جنيه، وذلك لتسهيل حصول العملاء على احتياجاتهم النقدية.

الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM

يبلغ الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من ماكينات الصراف الآلي 30000 جنيه، مع إمكانية السحب والإيداع على مدار 24 ساعة.

رسوم السحب

تظل عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة مجانية، بينما يتم تطبيق رسوم محددة عند السحب من ماكينات بنوك أخرى، وفقا للضوابط المنظمة.

حدود السحب عبر تطبيق إنستاباي

يتيح تطبيق «إنستاباي» إجراء معاملات مالية فورية، حيث يصل الحد الأقصى للسحب في العملية الواحدة إلى 70000 جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى للمعاملات اليومية 120000 جنيه.

ويأتي تحديد هذه الحدود في إطار تنظيم عمليات السحب النقدي وتعزيز كفاءة التعاملات داخل القطاع المصرفي، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات العملاء والحفاظ على استقرار النظام المالي.

بالاضافة الي التاكيد علي استمرار العمل بهذه الضوابط على حرص البنك المركزي المصري على تحقيق التوازن بين تسهيل المعاملات المالية للمواطنين وضمان استقرار القطاع المصرفي، بما يدعم الثقة في النظام المالي ويواكب التطورات المتسارعة في الخدمات البنكية الرقمية.