عجل بالأسانسير يثير ضجة عبر مواقع التواصل في عيد الأضحى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيراً للجدل يظهر مجموعة من العمال وهم يحملون "عجلاً" ويضعونه داخل مصعد كهربائي “أسانسير” في أحد العقارات.

أظهر الفيديو العمال وهم يربطون الأضحية ويجبرونها على دخول المصعد الضيق بصعوبة لنقلها إلى أحد الأدوار العليا، وسط دهشة المتابعين.



وتنتشر تلك المقاطع في عيد الأضحى المبارك، حيث تزداد ظاهرة شراء الأضاحي ومحاولة نقلها إلى المنازل.

وأثار الفيديو موجة من الانتقادات الساخرة والغاضبة، حيث اعتبر الكثيرون أن هذا التصرف قد يؤدي إلى تعطل المصعد أو تعريض سلامة الأشخاص والحيوان للخطر.