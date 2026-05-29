بعد نجاح سفن دوجز .. زينة ترفع دعوى ضد أحمد عز تطالب بزيادة نفقة المسكن

تقدمت الفنانة زينة بدعوى قضائية جديدة ضد الفنان أحمد عز تطالب فيها بزيادة نفقة المسكن الخاصة بطفليها، بالتزامن مع النجاح الذي يحققه فيلم سفن دوجز في دور العرض.

وأثار توقيت الدعوى ضد الفنان أحمد عز تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لحق زينة في المطالبة بزيادة النفقة، وآخرين رأوا أن توقيت القضية لفت الأنظار بشكل كبير.

وأشعل توقيت الدعوى القضائية ضد الفنان أحمد عز نقاشاً ممتداً على منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ انقسمت ردود الأفعال بين فريق يرى في خطوة زينة حقاً مشروعاً لتعديل قيمة النفقة، وجانب آخر اعتبر أن اختيار هذا التوقيت تحديداً كان هدفاً بحد ذاته لإثارة الجدل ولفت الانتباه.

جاء فيلم "7 دوجز" في المركز الأول بإيرادات يومية أمس بلغت 26,282,408 جنيه، موزعة على 185,416 تذكرة، ليرفع بذلك إجمالي إيراداته التراكمية إلى حوالي 58,161,820 جنيه، في أداء يؤكد هيمنته على الموسم.

احتل فيلم "الكلام على إيه" المركز الثاني بإيرادات يومية قدرها 4,294,167 جنيه وعدد مشاهدين بلغ 29,091، فيما وصل إجماليه التراكمي إلى 41,259,995 جنيه، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً في اتجاهه بنسبة 31.39%.

وجاء فيلم "أسد" في المركز الثالث بإيرادات يومية بلغت 4,154,534 جنيه و28,366 مشاهداً، ليصل إجماليه إلى 55,061,366 جنيه، فيما سجل تراجعاً طفيفاً.