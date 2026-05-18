قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة كمال: بنستورد الغاز عشان الكهرباء برقم كبير.. وعندنا الطاقة الشمسية بديل مهم
8 آلاف حالة عقر ووفاة وفقدان بصر .. الحريشي: خطر الكلاب الضالة يتصاعد
النائب العام يستقبل نظيره الكيني لبحث تعزيز التعاون القضائي بين البلدين
أرسنال يتقدم على بيرنلي بهدف في الدوري الإنجليزي
وفاة والدة الإخواني الهارب معتز مطر
بعثة سلة الأهلي رجال تغادر إلى رواندا للمشاركة في الـ BAL
8 قتلى و7 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا قيام مريض نفسي بإطلاق نار عشوائي في أسيوط
بالشروط الجديدة.. كيفية استخراج رخصة قيادة 2026
الأهلي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة المصري البورسعيدي
رعب في كاليفورنيا.. مسلح يقتحم المركز الإسلامي بمدينة سان دييجو
عباس شومان عن مشروع قانون الأسرة: توجيهات الإمام الأكبر الأخذ بالتيسير لتحقيق المصلحة
متحدث الوزراء: تم التوافق على آليات لمواجهة الكلاب الضالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول تعليق من زينة بعد صدور حكم فى قضية ترويع أبنائها

زينه
زينه
ميرنا محمود

علقت الفنانة زينة عن  صدور حكم نهائى فى قضية ترويع أبنائها باستخدام كلب، موجهة رسالة شكر للقضاء المصرى .

وقالت زينة فى منشور لها عبر حسابها «إنستجرام»:« الحمد لله أخدت حقى وحق ولادى، رغم كل التهديدات والأخبار المغلوطة التى حاولت تشويه صورتى واتهامى، القانون أنصف الحق».


وأضافت:« المتهم الأول والد الطفل، حكم عليه بالسجن لمدة 3 أشهر، والمتهم الثانى، صاحب الكلب، حكم عليه بالسجن 3 أشهر، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه».


وأختتمت زينة رسالتها بالتعبير عن فخرها بالقضاء المصرى، وامتنانها لجهود مؤسسات الدولة.

قضت محكمة جنح أول أكتوبر بمعاقبة المتهمين في واقعة مطاردة نجلي الفنانة زينة بكلب داخل كمبوند سكني في الشيخ زايد بالجيزة وإصابتهما، بالحبس 3 أشهر وكفالة 20 ألف وتعويض 100 ألف.

وكانت محكمة جنح أول أكتوبر، في وقت سابق، قررت وقف محاكمة المتهمين بترويع ابني الفنانة زينة، على خلفية اتهامهما بتعمد ترويع الطفلين وإصابتهما، وذلك لحين الفصل في رد هيئة المحكمة.

وشمل أمر الإحالة إلى المحاكمة صاحب الكلب المستخدم في إخافة الطفلين، ووالد الطفل المتهم بتعمد ترويع ابني أحمد عز، ما استدعى علاجهما لأكتر من 21 يوما.

وفي ذات السياق لم تسند النيابة العامة أي اتهام إلى الفنانة زينة في تلك الواقعة، على خلاف ما أشيع مؤخرًا، وانتهت التحقيقات إلى عدم تورطها فيما نسب إليها من ادعاءات كاذبة.

وكانت محكمة جنح أول أكتوبر، في وقت سابق، قررت وقف محاكمة المتهمين بترويع ابني الفنانة زينة، على خلفية اتهامهما بتعمد ترويع الطفلين وإصابتهما، وذلك لحين الفصل في رد هيئة المحكمة.

وشمل أمر الإحالة إلى المحاكمة صاحب الكلب المستخدم في إخافة الطفلين، ووالد الطفل المتهم بتعمد ترويع ابني أحمد عز، ما استدعى علاجهما لأكتر من 21 يوما.

وفي ذات السياق لم تسند النيابة العامة أي اتهام إلى الفنانة زينة في تلك الواقعة، على خلاف ما أشيع مؤخرًا، وانتهت التحقيقات إلى عدم تورطها فيما نسب إليها من ادعاءات كاذبة.

الفنانة زينة قضيه ترويع أبناء زينه اخبار زينه صدور حكم قضيه أبناء زينه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى سارة لهؤلاء

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

الاب وابنته

كانت مثالًا للهدوء والالتزام.. أب يودع ابنته الوحيدة بكلمات تُبكي القلوب: “اللهم إني استودعتها عندك”

مجتبى خامنئي

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

حالة الطقس

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يتوجه الي لندن

وزير الخارجية يتوجه الي لندن لبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية - البريطانية

نيويورك تايمز

جرائم جنـ.سية.. تمرد داخل نيويورك تايمز بعد تقرير بشأن إسرائيل

سموتريتش

الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق سموتريتش وتبحث ملاحقة وزراء إسرائيليين آخرين

بالصور

بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو

5 سيارات الأقوى في تاريخ لامبورجيني

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

غلق مركزين للأشعة بسبب مخالفات صحية وإدارية خلال حملات تفتيش بالزقازيق

غلق
غلق
غلق

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

فيديو

شروط شراء الاضاحي

احذر قبل الشراء.. حيل يستخدمها بعض تجار المواشي لزيادة وزن الأضحـ.ية

الشهيد محمد قطب رمضان

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب محمد قطب رمضان| فيديو

عفراء سلطان

باللهجة المصرية .. العراقية عفراء سلطان تطرح ثاني أعمالها مع روتانا

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد