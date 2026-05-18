الحبس 3 أشهر للمتهمين بمطاردة نجلي الفنانة زينة بكلب داخل كمبوند بالشيخ زايد

قضت محكمة جنح أول أكتوبر بمعاقبة المتهمين في واقعة مطاردة نجلي الفنانة زينة بكلب داخل كمبوند سكني في الشيخ زايد بالجيزة وإصابتهما، بالحبس 3 أشهر وكفالة 20 ألف وتعويض 100 ألف.

وكانت محكمة جنح أول أكتوبر، في وقت سابق، قررت وقف محاكمة المتهمين بترويع ابني الفنانة زينة، على خلفية اتهامهما بتعمد ترويع الطفلين وإصابتهما، وذلك لحين الفصل في رد هيئة المحكمة.

وشمل أمر الإحالة إلى المحاكمة صاحب الكلب المستخدم في إخافة الطفلين، ووالد الطفل المتهم بتعمد ترويع ابني أحمد عز، ما استدعى علاجهما لأكتر من 21 يوما.

وفي ذات السياق لم تسند النيابة العامة أي اتهام إلى الفنانة زينة في تلك الواقعة، على خلاف ما أشيع مؤخرًا، وانتهت التحقيقات إلى عدم تورطها فيما نسب إليها من ادعاءات كاذبة.