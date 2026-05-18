القبض على سائق تروسيكل وآخر شرعا في سرقة لافتة إعلانات بمطروح

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شروع قائد مركبة تروسيكل وآخر بسرقة لافتة إعلانات بمطروح.

وأمكن تحديد القائم على النشر “سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة النجيلة،” وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 4 مايو وحال سيره بالسيارة قيادته بدائرة قسم شرطة مطروح، تفاجأ خلع أحد الأشخاص بابا حديديا من اللافتة الظاهرة بمقطع الفيديو ومحاولة رفعه أعلى مركبة تروسيكل قيادة آخر، ولدى رؤيتهما للقائم بالنشر حال تصويرهما؛ قاما بإعادته ووضعه بجوار اللافتة وانصرفا بمركبة التروسيكل.

وأمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بنطاق محافظتى "مطروح، الغربية")، وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط مركبة التروسيكل المستخدمة في الواقعة، وتم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية.