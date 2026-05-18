أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

شهد كوبري دندرة العلوى بمدينة قنا، إلقاء سيدة نفسها وطفليها في مياه نهر النيل من أعلى الكوبرى، وسط حالة من الصدمة بين الأهالى.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إلقاء سيدة على نفسها وطفليها من أعلى كوبري دندرة فى نهر النيل.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال السيدة على قيد الحياة، وأحد الطفلين جثة هامدة.

فيما تواصل قوات الإنقاذ النهرى بقنا، جهودها لانتشال جثة الطفل الآخر، وسط تواجد مكثف لأجهزة الأمن لمتابعة الموقف.

وتمكنت قوة أمنية من التحفظ على السيدة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.