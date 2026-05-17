وزير العمل يسلم عقود عمل لذوي الهمم وأسر ضحايا حادث

شهد حسن رداد، وزير العمل، واللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، تسليم عقود عمل لعدد من ذوي الهمم، إلى جانب تسليم شهادات تدريب مهني لخريجي الدورات التدريبية، وتوزيع جوائز ومهمات تدريبية على أوائل الخريجين، شملت ماكينات خياطة وتفصيل، وشنط كهرباء، وعدد صيانة كهرباء، وحقائب حاسب آلي وصيانة محمول، بهدف تشجيع الشباب على بدء مشروعات صغيرة والاستفادة العملية من التدريب المهني في توفير مصدر دخل مستدام.

جاء ذلك خلال زيارة لمحافظة قنا، تضمنت تفقد مركز التدريب المهني بقفط التابع للوزارة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وعبدالفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ، ومحمد علي، مدير مديرية العمل بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

كما سلّم الوزير والمحافظ، دعماً مالياً لأسر عدد من المتوفين من العمالة غير المنتظمة ضحايا أحد الحوادث بمحافظة قنا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير أوجه الحماية والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة العمالة غير المنتظمة.





وأكد وزير العمل، بأن هذه المبادرات تأتي في إطار خطة الوزارة لربط التدريب بالتشغيل، وتحويل المتدرب إلى عنصر منتج قادر على الاندماج في سوق العمل أو إقامة مشروعه الخاص، خاصة في محافظات الصعيد.



وأوضح الوزير، أن الوزارة مستمرة في متابعة تنفيذ نسبة الـ5% الخاصة بتشغيل ذوي الهمم، مع توفير التدريب والتأهيل المناسب لهم، بما يضمن دمجهم بصورة حقيقية داخل سوق العمل...كما شدد على أهمية التوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة داخل قواعد بيانات الوزارة، لضمان حصولهم على أوجه الحماية والرعاية والدعم، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب زيادة الوعي بالحقوق والواجبات وثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج.

من جانبه، ثمّن اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا زيارة وزير العمل للمحافظة، مؤكدًا أنها تعكس حرص الدولة على التواصل الميداني ودعم خطط التنمية في محافظات الصعيد.







