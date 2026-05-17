مرأة ومنوعات

الحج ومرضى الصدر.. أهم النصائح الوقائية لمريض الربو قبل الرحلة وكيفية الاستعداد لها

ريهام قدري

مع اقتراب موسم الحج وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الزحام، تتزايد تساؤلات مرضى الجهاز التنفسي، خاصة المصابين بالربو الشعبي وأمراض الصدر المزمنة، حول كيفية أداء المناسك بأمان دون التعرض لمضاعفات صحية.


وفي هذا السياق، أكد الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر السابق بكلية طب قصر العيني، أن مريض الربو يمكنه أداء مناسك الحج بصورة طبيعية، بشرط الالتزام بالتعليمات الطبية والاستعداد الجيد قبل السفر.


وأوضح سالم أن الزحام الشديد والتعرض للإجهاد وارتفاع درجات الحرارة قد تؤدي إلى زيادة تهيج الشعب الهوائية لدى بعض المرضى، مما يستدعي متابعة الحالة الصحية قبل السفر بفترة كافية للتأكد من استقرار وظائف التنفس وعدم وجود التهابات أو أزمات متكررة.
وأشار د. ايمن سالم إلى أهمية اصطحاب بخاخات الربو والأدوية المعتادة طوال الوقت، وعدم التوقف عن العلاج خلال فترة الحج، حتى في حالة الشعور بتحسن، لافتًا إلى ضرورة الاحتفاظ بالأدوية في حقيبة اليد لتسهيل الوصول إليها عند الحاجة.
وأضاف د. ايمن سالم أن الكمامات تمثل وسيلة مهمة للحماية، خاصة في الأماكن المزدحمة، لأنها تقلل من التعرض للأتربة والعدوى التنفسية والروائح النفاذة التي قد تثير نوبات الربو لدى بعض المرضى.
وشدد أستاذ الصدر على أهمية شرب كميات كافية من المياه لتجنب الجفاف، خاصة مع المشي لفترات طويلة والتعرض للشمس، موضحًا أن الجفاف قد يؤثر سلبًا على كفاءة الجهاز التنفسي ويزيد الإحساس بالإرهاق وضيق التنفس.
كما نصح د. ايمن سالم مرضى الحساسية الصدرية بتجنب التعرض المباشر للدخان أو العطور القوية، والحصول على فترات راحة كافية بين أداء المناسك، مع تجنب المجهود البدني العنيف قدر الإمكان.
وأكد سالم أن التطعيمات الموصى بها قبل السفر، مثل لقاحات الإنفلونزا والالتهاب الرئوي لبعض الفئات، تساعد في تقليل فرص الإصابة بالعدوى التنفسية، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.


وفي ختام حديثه، دعا المرضى إلى عدم إخفاء أي أعراض تنفسية يشعرون بها أثناء الحج، والتوجه فورًا إلى البعثة الطبية أو أقرب مركز صحي عند الشعور بضيق شديد في التنفس أو ارتفاع الحرارة أو السعال المستمر، مؤكدًا أن التدخل المبكر يمنع حدوث مضاعفات خطيرة ويساعد الحاج على استكمال المناسك بأمان.

