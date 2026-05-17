4500 معلم قرآن.. التنظيم والإدارة يعلن تفاصيل مسابقة كبرى لعام 2026

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جودة التعليم الأزهري والحفاظ على الهوية الدينية واللغوية، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم في مسابقة وطنية كبرى لشغل 4517 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم، وذلك للعمل بقطاع المعاهد الأزهرية التابع للأزهر الشريف بمختلف المحافظات الجمهورية.

وتستهدف هذه المسابقة سد العجز في الكوادر التعليمية المتخصصة في مراحل التعليم "الابتدائي، والإعدادي، والثانوي".



خريطة التقديم والجدول الزمني

وأوضح الجهاز أن عملية التقديم ستتم بشكل إلكتروني كامل، مواكبةً لخطط الدولة نحو التحول الرقمي وضماناً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

ومن المقرر أن يبدأ استقبال الطلبات عبر "بوابة الوظائف الحكومية" باستخدام بطاقة الرقم القومي، وذلك في الفترة من 25 مايو وحتى 10 يونيو 2026.

وتعد هذه الفترة هي المهلة الوحيدة المتاحة لتسجيل البيانات ورفع المستندات المطلوبة، ولن يُنظر في أي طلبات تُقدم خارج هذا الإطار الزمني أو عبر وسائل أخرى.



الشروط والضوابط والمعايير الفنية

ويتضمن الإعلان تفاصيل دقيقة حول المؤهلات المطلوبة، حيث يشترط في المتقدمين الحصول على مؤهل عالٍ أزهري يتناسب مع طبيعة الوظيفة، بالإضافة إلى إجادة حفظ القرآن الكريم وتجويده بشكل كامل.

كما تشمل الضوابط، ضرورة الالتزام بالتوزيع الجغرافي وفقاً للمحافظات التي تم تحديدها في الإعلان الرسمي، بما يضمن استقرار المنظومة التعليمية داخل كل محافظة وتوفير الكوادر من أبناء الإقليم نفسه قدر الإمكان.



مراحل التقييم.. “لا تهاون في مطابقة البيانات”

وشدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أن المسابقة ستخضع لمعايير تقييم صارمة تشمل اختبارات إلكترونية ومقابلات شخصية وتدريبات تربوية.

وأكد الجهاز على نقطة جوهرية، وهي: "مراجعة أصول المستندات"؛ حيث سيتم فحص كافة الأوراق الرسمية للمتقدمين قبل السماح لهم بدخول قاعات الامتحانات، وتهدف هذه الخطوة إلى التأكد التام من مطابقة الأصول للبيانات التي تم إدخالها إلكترونياً على البوابة، ولن يُسمح بدخول الاختبارات لأي متقدم لم يستوفِ الشروط أو وُجد اختلاف بين بياناته المسجلة وأوراقه الرسمية.



الأهداف الاستراتيجية للمسابقة

وتأتي هذه المسابقة؛ في إطار الرعاية الكريمة التي يوليها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لمنظومة المعاهد، وسعي الدولة لتمكين الشباب المؤهل من حملة المؤهلات الأزهرية من المساهمة في تربية الأجيال القادمة.

وتعد وظيفة معلم القرآن الكريم حجر الزاوية في المنهج الأزهري، مما جعل اختيار هذا العدد الضخم (أكثر من 4500 معلم) يمثل نقلة نوعية ستنعكس آثارها على مستوى الطلاب في حفظ وتدبر علوم القرآن بمختلف المراحل التعليمية.

ودعا الجهاز، كل الراغبين في التقدم، لزيارة رابط بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg ؛ للاطلاع على المستندات المطلوبة وتجهيزها بدقة قبل بدء موعد التسجيل.