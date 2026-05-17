قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بهاء الغنام: مستقبل مصر يدرس فرصا استثمارية في إفريقيا ويدعم الشركات المتعثرة لتعزيز التنمية
الذهب يتراجع 3.4% محليًا و160 جنيها لعيار 21 خلال أسبوع مع صعود الدولار
بهاء الغنام: الدلتا الجديدة منصة متكاملة لدعم القطاع الخاص وسوق المال والتنمية الاقتصادية في مصر
احتجزه بلا طعام.. تضامن الإسكندرية تنقذ طفلا من تعذيب والده المدمن
الدلتا الجديدة.. أكبر مشروع زراعي وتنموي في تاريخ مصر لبناء اقتصاد مستدام وأمن غذائي متكامل
سامح الحفني : مصر تمضي بخطى عملية نحو التحول الأخضر في قطاع الطيران
بعد قرار الحكومة .. حظر العمل الإضافي وخفض ساعات العمل للمرأة الحامل
في أقدام لاعبيه.. سيناريوهات تتويج الزمالك بلقب الدوري بعد خسارة الكونفدرالية
من كان السينمائي.. أصغر فرهادي: ما يحدث مع الضحايا المدنيين فى إيران مأساوي
الغنام: السد العالي صمام أمان المياه وفقدنا 1.7 مليون فدان خلال 70 عامًا وفق تقارير الفاو
4 ملايين متر خرسانة و121 ألف عمود كهرباء.. تفاصيل الأعمال الهندسية بالدلتـا الجديدة
محافظ قنا: إعفاء الباعة بالسوق الحضارى من الإيجار شهرين دعمًا لاستقرارهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

4500 معلم قرآن.. التنظيم والإدارة يعلن تفاصيل مسابقة كبرى لعام 2026

الأزهر
الأزهر
قسم الخدمات

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جودة التعليم الأزهري والحفاظ على الهوية الدينية واللغوية، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم في مسابقة وطنية كبرى لشغل 4517 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم، وذلك للعمل بقطاع المعاهد الأزهرية التابع للأزهر الشريف بمختلف المحافظات الجمهورية. 

وتستهدف هذه المسابقة سد العجز في الكوادر التعليمية المتخصصة في مراحل التعليم "الابتدائي، والإعدادي، والثانوي".


خريطة التقديم والجدول الزمني

وأوضح الجهاز أن عملية التقديم ستتم بشكل إلكتروني كامل، مواكبةً لخطط الدولة نحو التحول الرقمي وضماناً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

ومن المقرر أن يبدأ استقبال الطلبات عبر "بوابة الوظائف الحكومية" باستخدام بطاقة الرقم القومي، وذلك في الفترة من 25 مايو وحتى 10 يونيو 2026.

وتعد هذه الفترة هي المهلة الوحيدة المتاحة لتسجيل البيانات ورفع المستندات المطلوبة، ولن يُنظر في أي طلبات تُقدم خارج هذا الإطار الزمني أو عبر وسائل أخرى.


الشروط والضوابط والمعايير الفنية

ويتضمن الإعلان تفاصيل دقيقة حول المؤهلات المطلوبة، حيث يشترط في المتقدمين الحصول على مؤهل عالٍ أزهري يتناسب مع طبيعة الوظيفة، بالإضافة إلى إجادة حفظ القرآن الكريم وتجويده بشكل كامل. 

كما تشمل الضوابط، ضرورة الالتزام بالتوزيع الجغرافي وفقاً للمحافظات التي تم تحديدها في الإعلان الرسمي، بما يضمن استقرار المنظومة التعليمية داخل كل محافظة وتوفير الكوادر من أبناء الإقليم نفسه قدر الإمكان.
 

مراحل التقييم.. “لا تهاون في مطابقة البيانات”

وشدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أن المسابقة ستخضع لمعايير تقييم صارمة تشمل اختبارات إلكترونية ومقابلات شخصية وتدريبات تربوية. 

وأكد الجهاز على نقطة جوهرية، وهي: "مراجعة أصول المستندات"؛ حيث سيتم فحص كافة الأوراق الرسمية للمتقدمين قبل السماح لهم بدخول قاعات الامتحانات، وتهدف هذه الخطوة إلى التأكد التام من مطابقة الأصول للبيانات التي تم إدخالها إلكترونياً على البوابة، ولن يُسمح بدخول الاختبارات لأي متقدم لم يستوفِ الشروط أو وُجد اختلاف بين بياناته المسجلة وأوراقه الرسمية.
 

الأهداف الاستراتيجية للمسابقة

وتأتي هذه المسابقة؛ في إطار الرعاية الكريمة التي يوليها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لمنظومة المعاهد، وسعي الدولة لتمكين الشباب المؤهل من حملة المؤهلات الأزهرية من المساهمة في تربية الأجيال القادمة. 

وتعد وظيفة معلم القرآن الكريم حجر الزاوية في المنهج الأزهري، مما جعل اختيار هذا العدد الضخم (أكثر من 4500 معلم) يمثل نقلة نوعية ستنعكس آثارها على مستوى الطلاب في حفظ وتدبر علوم القرآن بمختلف المراحل التعليمية.

ودعا الجهاز، كل الراغبين في التقدم، لزيارة رابط بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg ؛ للاطلاع على المستندات المطلوبة وتجهيزها بدقة قبل بدء موعد التسجيل.

الأزهر مسابقة الأزهر معلم قرآن التنظيم والإدارة مسابقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

العيد امتى.. دار الإفتاء تحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وبداية ذي الحجة

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

موعد عيد الاضحى وقفة عرفات

عيد الأضحى الأربعاء ولا الخميس.. «السعودية» تحسم الجدل بإعلان رؤية ذي الحجة

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

الزمالك

هل سيظل يوم 16 مايو شؤمًا على الزمالك؟.. رد مُفاجئ من محمد كمونة

ترشيحاتنا

الحج

الحج ومرضى الصدر.. أهم النصائح الوقائية لمريض الربو قبل الرحلة وكيفية الاستعداد لها

نسبة السكر

مشروبات ترفع السكر وتدمر الكبد والمناعة

التمر

سنة وصحة.. ماذا يحدث عند تناول التمر على الريق؟

بالصور

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة شوي الريش بالعسل

لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل

إزالة حالات تعدي بالبناء المخالف على املاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ستتفاجأ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟
ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟
ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

مي الغيطي تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود

مى الغيطى تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود
مى الغيطى تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود
مى الغيطى تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد