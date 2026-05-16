قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيد الأضحى الثلاثاء أم الأربعاء؟.. السعودية تستطلع غدًا هلال ذي الحجة لعام 1447 هجريا
محمد مصطفى شردي: كورونا أكبر فضيحة سياسية وصحية في تاريخ أمريكا
الصاعقة وزنهم ذهب .. أحمد موسى: أبطال الجيش المصري هم الاحتياطي الحقيقي من الذهب
مساعد وزير الخارجية: الحل في السودان يحتاج إلى رقابة دولية محايدة
خبير: إيران تتحرك من لغة التهديدات إلى إدارة واقعية لمضيق هرمز
أحمد موسى: بيادة كل أسد من أبطال الصاعقة بكل من حاول إحداث الوقيعة بين الجيش والشعب
هتافات رائعة.. أحمد موسى: الشعب فرحان بجيشه ولما سمع الأبطال في العبور صحي يصور
أبطال وأسود.. أحمد موسى يطالب بتكرار مشهد الصاعقة في العبور بكل المحافظات
بريطانيا.. وزير الصحة المستقيل يعتزم الترشح لخلافة ستارمر في رئاسة الوزراء
خاص.. الزمالك يكشف سر غياب الونش عن التشكيل الأساسي أمام اتحاد العاصمة
بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف يونيو والزيادة الجديدة
حادث دهس وطعن في شمال إيطاليا.. إصابة 7 أشخاص واثنان منهم في حالة خطيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل الميت دماغياً في عداد الأموات أم الأحياء؟.. عطية لاشين يجيب

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية من أحد المتابعين يقول فيه: "هل الميت دماغياً في عداد الأموات، أم في عداد الأحياء؟؟!.".
وأجاب د. لاشين قائلاً:
"الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم؛ (إنك ميت وإنهم ميتون). والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم روت عنه كتب السنة (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به).
وبعد: فإن السؤال محل الفتوى يعتبر من النوازل الفقهية التي اختلف بشأنها الفقهاء وكان لهم فيها رأيان:
الرأي الأول: قال به المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وبعض الفقهاء والباحثين المعاصرين، ذهب هؤلاء إلى أنه إذا ثبت طبياً موت جذع المخ فإن مثل هذا الشخص يحكم عليه بالموت حقيقة، ولا يتوقف الحكم بالموت على توقف القلب عن النبض.


الرأي الثاني: قرره المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وقال به أكثر الفقهاء ومعظم الباحثين، وذهب هؤلاء أن موت جذع الدماغ دون توقف القلب عن النبض لا يعتبر ذلك وفاة حقيقية."
وأضاف د. لاشين مفصلاً أدلة الرأي الأول والردود الفقهية الواردة عليها
"استدل أصحاب الرأي الأول بعديد من الأدلة أهمها ما يلي:
1. القياس على المولود الذي نزل غير صارخ فيحكم عليه بالموت ولو تنفس أو بال، أو تحرك، وفي ذلك قالوا: ما لم يكن الفعل إرادياً استجابة لتنظيم الدماغ لا يعتبر أمارة على الحياة.

الحكم بالدليل ورأي الأطباء 
  ويجاب عن هذا الدليل بأن مسألة الجنين الذي لم يستهل صارخاً يحكم بموته وإن تنفس هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم فعند معظمهم يعتبر حياً إن تنفس أو تحرك وإن لم يستهل صارخاً.

2. قول الأطباء: قال الأطباء أهل الذكر في هذه المسألة: إذا رفض الدماغ قبول التغذية مات الإنسان.
  ويجاب عن هذا الدليل: بأن الأطباء لم يتفقوا بشأن هذه المسألة وأن موت جذع المخ وفاة حقيقية فبعضهم لم يرَ ذلك."

وأوضح عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف الأدلة التي استند إليها أصحاب الرأي الثاني، مؤكداً على موقفه والترجيح الفقهي في هذه النازلة حيث قال: "استدل أصحاب الرأي الثاني بأدلة منها ما يلي:

. قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) وقاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان)، وحياته ثابتة بيقين فلا تزول إلا بيقين، واليقين هو توقف القلب عن النبض.

. قاعدة (الاستصحاب) وهي تدل على ما تدل عليه القاعدتان السابقتان.
ونحن من جانبنا نرجح الرأي القائل بأن الوفاة التامة لا تكون إلا إذا توقف القلب عن النبض بعد موت جذع المخ."

عطية لاشين الميت دماغياً صدقة جارية موت جذع الدماغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

سعر الذهب

عيار 21 يهبط 800 جنيه من القمة| تراجع حاد في سعر الذهب بمصر

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026.. السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة 1447ه

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

هل الميت دماغياً في عداد الأموات أم الأحياء؟.. عطية لاشين يجيب

عيد الاضحى

موعد عيد الأضحى 2026 ووقفة عرفات .. بيان عاجل من دار الإفتاء

حكم استخدام كريمات تساقط الشعر في الإحرام

ما حكم استخدام كريمات منع تساقط الشعر أثناء الإحرام بالحج؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

لماذا شرب الماء قبل وبعد العلاقة الحميمة مهم؟

كيف يساعد شرب الماء في تحسين الأداء الجنسي؟
كيف يساعد شرب الماء في تحسين الأداء الجنسي؟
كيف يساعد شرب الماء في تحسين الأداء الجنسي؟

نوليا مصطفى تستعيد أناقة السبعينيات بإطلالة لافتة .. صور

نوليا مصطفى
نوليا مصطفى
نوليا مصطفى

ألم في الظهر قد يكشف عن إصابتك بمرض خطير.. لا تتجاهل هذه الأعراض

ألم بسيط في الظهر قد يكشف مرضًا خطيرًا
ألم بسيط في الظهر قد يكشف مرضًا خطيرًا
ألم بسيط في الظهر قد يكشف مرضًا خطيرًا

القضاء التركي يحسم الجدل.. عدم تحضير الإفطار للزوج سبب للطلاق

المحكمة التركية توضح موقفها من إعداد الطعام داخل الحياة الزوجية
المحكمة التركية توضح موقفها من إعداد الطعام داخل الحياة الزوجية
المحكمة التركية توضح موقفها من إعداد الطعام داخل الحياة الزوجية

فيديو

الشهيد رائد محمد أحمد غنيم

حكاية بطل.. قصة استشهاد رائد محمد أحمد غنيم "صخر" سيناء| فيديو

فيلم The Rivals of Amziah King

عرض فيلم The Rivals of Amziah King في سينمات مصر 13 أغسطس

فيلم "Gentle Monster"

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

سر رفض طلبات الإسكان

مش عارف بتترفض ليه؟ الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد