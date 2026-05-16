بقوة 310 أحصنة.. نيسان تكشف الستار عن فرونتير 2027

أزاحت نيسان الستار عن نسخة جديدة من شاحنتها البيك أب الشهيرة فرونتير موديل 2027، حيث قدمت من خلال فئة جديدة تحت اسم Sport Edition لتواصل تطوير أحد أكثر طرازات نيسان حضورًا في فئة الشاحنات متوسطة الحجم.

منظومة أداء تعتمد على محرك V6

تعتمد نيسان فرونتير 2027 على محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.8 لتر بتنفس طبيعي، يولد قوة تصل إلى 310 حصانًا أي ما يعادل 231 كيلوواط، مع عزم دوران يبلغ 381 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، كما تتمتع الشاحنة بقدرة سحب تصل إلى 3,243 كيلوجرامًا.

نيسان فرونتير Sport Edition وتصميم البيك أب

حصلت نسخة Sport Edition من نيسان فرونتير 2027 على مجموعة من التعديلات الخارجية، حيث تظهر السيارة بشبك أمامي باللون الأسود مع مرايا جانبية بنفس اللون، إلى جانب لوحة حماية سفلية مصنوعة من الألمنيوم أسفل المحرك.

كما تعتمد الشاحنة على مصابيح أمامية بتقنية LED تمنحها مظهرًا أكثر حدّة ، إضافة إلى جنوط رياضية سوداء بقياس 17 إنشًا مزودة بإطارات من نوع Hankook Dynapro بقياس 265/70R17 ، ويبرز أيضًا شعار Sport الخاص بالفئة مع تجهيزات هيكلية تعكس الطابع المخصص للطرق الوعرة.

وتأتي فرونتير 2027 بنظام دفع رباعي قياسي 4 WD يهدف إلى تعزيز القدرة على التعامل مع التضاريس المختلفة، أما المقصورة الداخلية فقد صُممت بأسلوب عملي، حيث تتوفر بفرش قماشي يحمل شعار Sport، مع شاشة تعمل باللمس لعرض المعلومات والترفيه، إلى جانب نظام تكييف هواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تسهّل التحكم بالأنظمة المختلفة أثناء القيادة، بالإضافة إلى فرامل يد إلكترونية وحزمة من أنظمة السلامة والمساعدة على القيادة.