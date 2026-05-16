قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار رسمي بحق مؤلف مسلسل فخر الدلتا في اتهامه بالتحرش
الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على اتحاد العاصمة بهدف عدي الدباغ في نهائي الكونفدرالية
سحب كريم شهير لعلاج الأكزيما بعد تلوثه ببكتيريا خطيرة
النصر السعودي يتأخر بهدف أمام جامبا أوساكا في نهائي أبطال آسيا
نيويورك تايمز تكشف عن موعد استئناف الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران
لازم يتحبس.. تداول فيديو لطالب يعتدي بالضرب على معلم يثير غضب رواد السوشيال ميديا
الجيش الإسرائيلي: تأهب على حدود غزة تحسبا لرد حماس على اغتــ.يال عز الدين حداد
زيلينسكي : أوكرانيا وحلفاؤها يستعدون لاتخاذ قرارات سياسية خارجية هامة
بعد واقعة مديونية 8 قروش.. حالات تحفظ البنك على أموال العملاء
في أول تصريح له.. رئيس الوزراء العراقي: حكومتي تضع في أولوياتها خدمة “كل مواطن وبيت"
ننشر.. قواعد وضوابط القبول برياض الأطفال عربي والصف الأول الابتدائي في الشرقية
أسعار ومواصفات هيونداي سوناتا 2026 في السوق السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 310 أحصنة.. نيسان تكشف الستار عن فرونتير 2027

نيسان فرونتير 2027
نيسان فرونتير 2027
صبري طلبه

أزاحت نيسان الستار عن نسخة جديدة من شاحنتها البيك أب الشهيرة فرونتير موديل 2027، حيث قدمت من خلال فئة جديدة تحت اسم Sport  Edition لتواصل تطوير أحد أكثر طرازات نيسان حضورًا في فئة الشاحنات متوسطة الحجم. 

منظومة أداء تعتمد على محرك V6 

تعتمد نيسان فرونتير 2027 على محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.8 لتر بتنفس طبيعي، يولد قوة تصل إلى 310 حصانًا أي ما يعادل 231 كيلوواط، مع عزم دوران يبلغ 381 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، كما تتمتع الشاحنة بقدرة سحب تصل إلى 3,243 كيلوجرامًا.

نيسان فرونتير Sport Edition

نيسان فرونتير Sport Edition  وتصميم البيك أب 

حصلت نسخة Sport Edition من نيسان فرونتير 2027 على مجموعة من التعديلات الخارجية، حيث تظهر السيارة بشبك أمامي باللون الأسود مع مرايا جانبية بنفس اللون، إلى جانب لوحة حماية سفلية مصنوعة من الألمنيوم أسفل المحرك. 

نيسان فرونتير Sport Edition

كما تعتمد الشاحنة على مصابيح أمامية بتقنية LED تمنحها مظهرًا أكثر حدّة ، إضافة إلى جنوط رياضية سوداء بقياس 17 إنشًا مزودة بإطارات من نوع Hankook Dynapro بقياس 265/70R17  ، ويبرز أيضًا شعار  Sport  الخاص بالفئة مع تجهيزات هيكلية تعكس الطابع المخصص للطرق الوعرة.

نيسان فرونتير Sport Edition

وتأتي فرونتير 2027 بنظام دفع رباعي قياسي 4 WD يهدف إلى تعزيز القدرة على التعامل مع التضاريس المختلفة، أما المقصورة الداخلية فقد صُممت بأسلوب عملي، حيث تتوفر بفرش قماشي يحمل شعار  Sport، مع شاشة تعمل باللمس لعرض المعلومات والترفيه، إلى جانب نظام تكييف هواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تسهّل التحكم بالأنظمة المختلفة أثناء القيادة، بالإضافة إلى فرامل يد إلكترونية وحزمة من أنظمة السلامة والمساعدة على القيادة.

نيسان فرونتير نيسان فرونتير نيسان فرونتير2027 نيسان فرونتير 2027 سيارة نيسان فرونتير 2027 مواصفات نيسان فرونتير 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

سعر الذهب

عيار 21 يهبط 800 جنيه من القمة| تراجع حاد في سعر الذهب بمصر

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026.. السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة 1447ه

المعاشات

بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف يونيو والزيادة الجديدة

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

الدواجن

نزلت 29 جنيها في الكيلو| مفاجأة في أسعار الدواجن.. وكرتونة البيض بـ105

ترشيحاتنا

المهدي سليمان

30 دقيقة| خروج المهدي سليمان ونزول عواد.. والزمالك يتقدم على اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

جماهير الزمالك

كامل العدد.. جماهير غفيرة تملأ استاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

الزمالك

بانزا والدباغ وبيزيرا.. تشكيل الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

بالصور

سحب كريم شهير لعلاج الأكزيما بعد تلوثه ببكتيريا خطيرة

سحب كريم الأكزيما من الأسواق بعد اكتشاف بكتيريا خطيرة
سحب كريم الأكزيما من الأسواق بعد اكتشاف بكتيريا خطيرة
سحب كريم الأكزيما من الأسواق بعد اكتشاف بكتيريا خطيرة

أمل جديد لمرضى ضمور العضلات الدوشيني.. نتائج واعدة لعلاج جيني جديد لضمور العضلات

ما هو مرض ضمور العضلات الدوشيني؟
ما هو مرض ضمور العضلات الدوشيني؟
ما هو مرض ضمور العضلات الدوشيني؟

التجهيزات النهائية لإطلاق حفل توزيع جوائز تريند آورد وإهداء الدورة لروح هاني شاكر.. صور

الدورة الأولى من حفل توزيع جوائز تريند اورد
الدورة الأولى من حفل توزيع جوائز تريند اورد
الدورة الأولى من حفل توزيع جوائز تريند اورد

لماذا شرب الماء قبل وبعد العلاقة الحميمة مهم؟

كيف يساعد شرب الماء في تحسين الأداء الجنسي؟
كيف يساعد شرب الماء في تحسين الأداء الجنسي؟
كيف يساعد شرب الماء في تحسين الأداء الجنسي؟

فيديو

طالب يعتدي بالضرب على معلم

لازم يتحبس.. تداول فيديو لطالب يعتدي بالضرب على معلم يثير غضب رواد السوشيال ميديا

الشهيد رائد محمد أحمد غنيم

حكاية بطل.. قصة استشهاد رائد محمد أحمد غنيم "صخر" سيناء| فيديو

فيلم The Rivals of Amziah King

عرض فيلم The Rivals of Amziah King في سينمات مصر 13 أغسطس

فيلم "Gentle Monster"

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد