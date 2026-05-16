بالصور

سحب كريم شهير لعلاج الأكزيما بعد تلوثه ببكتيريا خطيرة

آية التيجي

أعلنت شركة “فارماكال” الأمريكية، ومقرها ولاية ويسكونسن، سحب أحد الكريمات الشهيرة المستخدمة لعلاج الأكزيما من الأسواق والمتاجر الإلكترونية، بعد اكتشاف تلوثه ببكتيريا المكورات العنقودية الذهبية، وفقاً لتحذيرات رسمية صادرة عن الجهات الصحية الأمريكية.

وجاء قرار السحب عقب اكتشاف احتواء المنتج على بكتيريا “العنقوديات الذهبية” أو المكورات العنقودية الذهبية، وهي بكتيريا قد تعيش بشكل طبيعي على الجلد وداخل الأنف لدى عدد كبير من الأشخاص، لكنها قد تتحول إلى خطر صحي كبير عند دخولها إلى الجسم عبر الجروح أو التشققات الجلدية.

وحذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA من أن استخدام الكريم الملوث قد يؤدي إلى التهابات جلدية خطيرة، كما يمكن أن تنتقل العدوى إلى أعضاء داخلية مثل العظام والمفاصل وصمامات القلب، بالإضافة إلى احتمالية الإصابة بتسمم الدم، الذي قد يهدد الحياة في بعض الحالات.

المنتج المتأثر بالسحب

وأوضحت الشركة أن المنتج الذي تم سحبه كان يُباع عبر متاجر “إتش إي بي” ومنصة “أمازون”، مشيرة إلى أن العبوة المتأثرة هي:
أنبوب بحجم 177 ملليلتراً
رقم المنتج: 5106
الرمز الشريطي: 012277051067
تاريخ انتهاء الصلاحية: نوفمبر 2026

ودعت الشركة جميع المستهلكين الذين اشتروا المنتج إلى التوقف فوراً عن استخدامه والتخلص منه كإجراء احترازي.

هل تم تسجيل إصابات بسبب الكريم الملوث؟

وأكدت الشركة المصنعة أنه حتى الآن لم يتم تسجيل أي حالات إصابة أو أضرار صحية مرتبطة باستخدام الكريم، إلا أن التحذيرات جاءت لمنع أي مخاطر محتملة خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات.

لماذا يُستخدم هذا الكريم؟

وكان الكريم يُستخدم على نطاق واسع للمساعدة في تهدئة البشرة المصابة بالأكزيما، كما يساعد في تخفيف الحكة والالتهابات والجفاف، ويُستخدم أيضاً للأطفال والرضع للحد من تكرار أعراض الأمراض الجلدية المزمنة.

ويحتوي المنتج على مادة “دقيق الشوفان الغروي”، المعروفة بقدرتها على ترطيب البشرة وتكوين حاجز واقٍ يقلل التهيج والالتهاب، وكانت تُعتبر مادة آمنة حتى للبشرة الحساسة.

مخاوف من سلالات مقاومة للمضادات الحيوية

ورغم أن عدوى المكورات العنقودية الذهبية يمكن علاجها غالباً بالمضادات الحيوية، فإن الخبراء يحذرون من تزايد ظهور سلالات مقاومة للعلاج، وهو ما قد يزيد من خطورة العدوى ويصعّب السيطرة عليها مستقبلاً.

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن السبب الرئيسي الذي أدى إلى تلوث الكريم بالبكتيريا.

