سيناتور أمريكية: عاجزون عن شراء البنزين.. وترامب ينفق على حرب إيران

وجهت السيناتور الأمريكية كريستين جيليبراند انتقادات حادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرة أن إدارته تضع التصعيد العسكري مع إيران في مقدمة أولوياتها، بينما تواجه العائلات الأمريكية أزمة متفاقمة في تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الوقود والغذاء.

وأكدت جيليبراند أن أسعار البنزين في ولاية نيويورك ارتفعت بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، مشيرة إلى أن متوسط الأسعار بات أعلى بنحو 50%، فيما تجاوز سعر الغالون العادي في بعض المناطق حاجز خمسة دولارات.

وقالت إن المواطنين يشعرون بحالة من الغضب والقلق مع استمرار الارتفاع المتواصل في أسعار الوقود، لافتة إلى أن كثيراً من الأسر العاملة لم تعد قادرة على تحمل هذه الأعباء الاقتصادية المتزايدة.

واعتبرت السيناتور الديمقراطية أن الزيادة الحالية في أسعار البنزين ترتبط بشكل مباشر بتداعيات الحرب مع إيران واضطراب أسواق الطاقة العالمية، مضيفة أن سكان نيويورك يطالبون الإدارة الأمريكية بالتركيز على الأوضاع الداخلية وخفض تكاليف المعيشة بدلاً من الانخراط في صراعات خارجية.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الطاقة، وسط مخاوف من استمرار تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي يزيد الضغوط السياسية على إدارة ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر المقبل.