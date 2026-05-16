قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب: احتمال 50 % أمريكا تضرب إيران من أول وجديد
اتحاد العاصمة بطلا للكونفدرالية الإفريقية بركلات الترجيح على حساب الزمالك
أقل راتب 10,000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بميناء دمياط
قيمة قانونية وفكرية.. الوفد ينفي إقالة ثروت الخرباوي من منصب المستشار القانوني
نقابتا التمثيلية والسينمائية تدعمان مقترح ياسر جلال لحماية حقوق الفنانين
خروف مقابل طلب صداقة من النائبة.. قصة طبيب سوهاج مع البرلمانية تثير التفاعل
الأهلي يقترب من فسخ عقد توروب بالتراضي
أحمد سالم: طفرة التمويل غير المصرفي في مصر.. فرصة للتطوير أم إنذار لمخاطر قادمة؟
أنهوا حياته ودفنوا جثمانه.. 16 يونيو النطق بالحكم على المتهمين بقـ.تل شاب في البحيرة
التعليم تكشف تفاصيل جديدة عن امتحانات الثانوية العامة
جامبا أوساكا يتوّج بطلا لدوري أبطال آسيا 2 على حساب النصر
نهائي الكونفدرالية.. انتهاء الوقت الأصلي بين الزمالك واتحاد العاصمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"هنطبق القانون"|التعليم تقرر معاقبة الطالب المعتدي على معلمه بإحدى المدارس الفندقية

طالب يعتدي بالضرب على معلم
طالب يعتدي بالضرب على معلم
ياسمين بدوي

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتلعيم الفني ، أنه بعد التحقق من الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، الذي ظهر فيه طالب يحاول التعدي على معلم ، تبين أن هذا الفيديو  حقيقي وتم تصويره منذ شهر ونصف في إحدى المدارس الفندقية.

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أنه وقت حدوث الواقعة ، لم يتقدم المعلم بأي شكوى رسمية 

وشدد المصدر على أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الطالب المعتدي على المعلم في الفيديو المتداول

وكانت حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعد تداول فيديو لطالب يعتدي بالضرب على معلم في فصل بإحدى المدارس .

ومن جانبهم ، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مع  الفيديو المتداول بتعليقات غاضبة ، معبرين عن رفضهم لهذا المشهد سواء كان قديما أو حديثا وسواء كان داخل او خارج مصر .

وقال محسن ممدوح: ده على أيامي كنت بشوف المدرس بمشي من شارع تاني. 

وقالت آلاء عزت: أيام ماكان في تعليم وأخلاق كنا بنخاف نعدي من شارع بيت المدرس خوفا واحتراما له.

وقالت مريم صابر: لازم الولد ده يتعاقب المعلم له احترامه وتقديره.
وقال محمد زيدان: والله كنا قاعدين على القهوة ومدرس الإنجليزي عدا من قدامها وبصلنا قومنا جرينا وكنا في تالتة ثانوي.

وقال محمد محمود: إن لم يفصل نهائياً من التعليم ويحبس يبقي عليه العوض في التعليم وهيبة المعلم.

وقال محمد جمال : والله كنا لما نشوف الأساتذة في الشارع بنخاف نسلم عليهم أحتراماً وتقديراً لمكانتهم الرفيعة في قلوبنا.

وقال حسن الجمال : . حسبي الله ونعم الوكيل في اللي وصل المجتمع لكده وفي كل اب وام مش عارفين يربوا عيالهم .

وقالت حياة محمد : دى نتيجه تربية ام واب ميعرفوش حاجه عن التربية اصلا

وقالت دينا الباشا: المدرس لو كان اخد رد فعل ومد ايده عجنه كانوا قالوا شوفوا ازاي بيستقوى علي الطلبه

وقال محمود سيد : كنا زمان نقعد نراقب الاستاذ من باب الفصل جاي من بعيد ولا لا واول ما يقرب كلو بيقعد علي الدكة ويربع أيده

جدير بالذكر انه حتى هذه اللحظة لم تصدر أي بيانات رسمية من وزارة التربية والتعليم أو أي من المديريات أو الإدارات التعليمية ، للكشف عن مدى حقيقة الفيديو المتداول و حقيقة تصويره في إحدى المدارس المصرية وموعد تصويره والاجراءات المتخذة ، حيث مازال الفيديو تحت البحث والتحقق من الجهات التعليمية المعنية .

وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتلعيم الفني الفيديو معلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يهبط 800 جنيه من القمة| تراجع حاد في سعر الذهب بمصر

المعاشات

بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف يونيو والزيادة الجديدة

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026.. السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة 1447ه

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.. السعودية تعلن الموعد الصحيح

الدواجن

نزلت 29 جنيها في الكيلو| مفاجأة في أسعار الدواجن.. وكرتونة البيض بـ105

مدرسة الشهيد ياسر جنينة

رسمياً..إلغاء قرار تحويل مدرسة الشهيد ياسر جنينة بالشروق ليابانية

ترشيحاتنا

فريق سلة الاهلي

مكافآت استثنائية للاعبي سلة الأهلي بعد الفوز بدوري المحترفين.. خاص

محمد صلاح

أوضة اللبس فيها مشكلة.. أسطورة ليفربول يرد على رسالة صلاح النارية

المهدي سليمان

30 دقيقة| خروج المهدي سليمان ونزول عواد.. والزمالك يتقدم على اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

بالصور

أفضل طريقة لعمل كيكة سينابون رولز بطعم القرفة الغني

طريقة عمل كيكة السينابون
طريقة عمل كيكة السينابون
طريقة عمل كيكة السينابون

في عيد ميلاده.. لماذا ظل عادل إمام الرقم الأصعب في تاريخ شباك التذاكر؟ |تقرير

عادل إمام
عادل إمام
عادل إمام

سحب كريم شهير لعلاج الأكزيما بعد تلوثه ببكتيريا خطيرة

سحب كريم الأكزيما من الأسواق بعد اكتشاف بكتيريا خطيرة
سحب كريم الأكزيما من الأسواق بعد اكتشاف بكتيريا خطيرة
سحب كريم الأكزيما من الأسواق بعد اكتشاف بكتيريا خطيرة

أمل جديد لمرضى ضمور العضلات الدوشيني.. نتائج واعدة لعلاج جيني جديد لضمور العضلات

ما هو مرض ضمور العضلات الدوشيني؟
ما هو مرض ضمور العضلات الدوشيني؟
ما هو مرض ضمور العضلات الدوشيني؟

فيديو

طالب يعتدي بالضرب على معلم

لازم يتحبس.. تداول فيديو لطالب يعتدي بالضرب على معلم يثير غضب رواد السوشيال ميديا

الشهيد رائد محمد أحمد غنيم

حكاية بطل.. قصة استشهاد رائد محمد أحمد غنيم "صخر" سيناء| فيديو

فيلم The Rivals of Amziah King

عرض فيلم The Rivals of Amziah King في سينمات مصر 13 أغسطس

فيلم "Gentle Monster"

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد