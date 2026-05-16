الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مع انطلاق امتحانات الترم الثاني|أمهات مصر: لا شكاوى والأسئلة في مستوى الطالب المتوسط

ياسمين بدوي

أصدرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، بيانا إعلاميا أكدت خلاله أنها تابعت اليوم انطلاق امتحانات الترم الثاني 2026 لصفوف النقل في المدارس ، ورصدت مستوي الامتحانات بمختلف المحافظات.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، ذكر عدد كبير من أولياء الأمور مع انطلاق  امتحانات الترم الثاني 2026 لصفوف النقل في المدارس اليوم ، أن أغلب الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، دون رصد أي شكاوى أو مشكلات.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيانها ، على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل الأسرة والبعد عن أي تشتيت للطلاب أثناء سير  امتحانات الترم الثاني 2026 ، وذلك للتركيز في مراجعة المواد بكل هدوء، داعية الطلاب أيضا ببذل الجهد والتركيز دون قلق أو توتر.

وأشادت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، بالمحافظين ومديري المديريات التعليمية الذين حرصوا منذ بدء الامتحان، اليوم، على القيام بجولات ميدانية للإطمئنان علي سير وانتظام لجان  امتحانات الترم الثاني 2026 لصفوف النقل في المدارس ، وطمأنة أبنائنا الطلاب، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

ومن جانبه .. قام وسيم جاد مدير عام إدارة الشروق التعليمية بالقاهرة ، بزيارة ومتابعة مدرستي: الشهيد الرائد أحمد منسي الرسمية المتميزة لغات ، و الشروق للتعليم الأساسي ، وذلك لمتابعة انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل 

واطمأن مدير إدارة الشروق التعليمية ، على توفير المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان، والتأكد من الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وقد أشاد مدير إدارة الشروق التعليمية  ، بحسن التنظيم والانضباط داخل المدارس، مثمنًا جهود إدارات المدارس وهيئات التدريس في العمل على خروج الامتحانات بصورة منظمة تليق بأبنائنا الطلاب.

وانطلقت اليوم السبت امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب صفوف النقل في المدارس ، حسب الجداول المعلنة في كل محافظة في مصر .

وفي هذا الإطار ،  أعلنت مديريات التربية والتعليم ، أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمدارس ولجان الامتحانات ، استعدادًا لبدء امتحانات المواد الأساسية لجميع صفوف النقل اعتبارا من اليوم السبت الموافق ١٦ مايو ٢٠٢٦

جدير بالذكر أنه في محافظة القاهرة ،  يؤدي طلاب الصف الثالث الابتدائي امتحانات الترم الثاني 2026 اعتبارًا من اليوم السبت الموافق ١٦ مايو حتى الإثنين ١٨ مايو، بينما يؤدي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادلها الامتحانات من السبت ١٦ مايو حتى الأربعاء ٢٠ مايو.

كما يؤدي طلاب صفوف النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادله بمدارس محافظة القاهرة امتحانات الترم الثاني 2026 اليوم من السبت الموافق 16 مايو حتى الأربعاء ٢٠ مايو، والإعدادي المهني حتى الخميس ٢١ مايو

و تنطلق اليوم أيضا امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وما يعادلهما في مدارس محافظة القاهرة خلال وتستمر حتى الأحد ٢٤ مايو، وفقًا للجداول الرسمية المعلنة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والمعتمدة لجميع المراحل التعليمية.

وفي محافظة الجيزة :

  • تبدأ امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب الصف الأول (فصل واحد): من السبت 16 مايو 2026 إلى الأحد 17 مايو 2026.
  • تبدأ امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب الصف الصف الثاني والثالث (فصل واحد): من السبت 16 مايو 2026 إلى الأحد 17 مايو 2026.
  • تبدأ امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب الصف الصف الثالث الابتدائي (عام – مكفوفين – صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الاثنين 18 مايو 2026.
  • تبدأ امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب الصف الصف الرابع الابتدائي (عام – فصل واحد – صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.
  • تبدأ امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب الصف الصف الخامس الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين – صم وضعاف سمع) + السابع (صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.
  • تبدأ امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب الصف الصف السادس (عام – فصل واحد – صم وضعاف سمع) + الثامن (صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.
     

وكانت قد أعلنت الإدارات التعليمية أنه لا تهاون في مكافحة الغش في امتحانات الترم الثاني 2026 في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، مؤكدة أنها تحذر جميع الطلاب من محاولة الغش .

