نقل جثامين ضحايا قارب الهجرة غير الشرعية إلى الإسكندرية لبيان أسباب الوفاة

شهدت محافظة مطروح، اليوم السبت، نقل جثامين 12 من ضحايا قارب الهجرة غير الشرعية الذي تعرض للغرق قبالة سواحل مدينة سيدي براني، إلى مصلحة الطب الشرعي بمحافظة الإسكندرية، وذلك تنفيذًا لقرارات النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.

معرفة أسباب الوفاة

وجاء قرار نقل الجثامين بهدف تحديد أسباب الوفاة بدقة، والتعرف على هويات الجثامين مجهولة الهوية، خاصة بعد العثور عليها في حالة تحلل متقدمة نتيجة بقائها لفترة طويلة في مياه البحر المتوسط.

محاولة التعرف على الجثامين

وأكدت مصادر مطلعة أن الطب الشرعي سيقوم بإجراء الفحوصات والتشريح اللازم، إلى جانب سحب عينات DNA لمطابقتها مع بلاغات الأسر المبلغ عن ذويها المفقودين، تمهيدًا للتوصل إلى هوية الضحايا والأعمار والبيانات الكاملة الخاصة بهم.

العثور على الجثامين على الشاطئ



وكانت سواحل منطقة أبو غليلة بمدينة سيدي براني قد شهدت خلال الأيام الماضية العثور على مركب يشتبه في استخدامه للهجرة غير الشرعية، بعدما قذفته الأمواج إلى الشاطئ، وعلى متنه عدد من الجثامين ، فيما تواصل الأجهزة المعنية عمليات البحث والتمشيط لاحتمالية وجود ضحايا آخرين.