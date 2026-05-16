"مجنونة يا قوطه".. ارتفاع قوي في أسعار الطماطم والكيلو يتجاوز الـ40 جنيها

شهدت أسعار الطماطم ، ارتفاع قوي في أسواق الجملة والتجزئة.

سعر الطماطم الان

ووصل سعر الطماطم في أسواق الجملة إلى 27.5 جنيه للكيلو الوحدة.

وصعدت أسعار الطماطم في أسواق التجزئة متجاوزه مستوى ال 40 جنيها.

أسعار الطماطم اليوم السبت

وتتراوحت أسعار الطماطم اليوم السبت عن وصولها للمستهلك بين 40 إلى 45 جنيها، وفي بعض المناطق تجاوزت ال 45 ووصلت ل 50 جنيها للكيلو.

ارتفاع أسعار الطماطم

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الطماطم إرتفاع ونحن على بعض أيام من بداية عيد الاضحى المبارك 2026.

سعر البطاطس اليوم

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 9 و15 جنيها للكيلو في سوق العبور لتصل إلى مستهلك بين 15و20 جنيها للكيلو .

سعر البصل اليوم

كما سجل سعر البصل الابيض 8.5 حينه لليكلو في سوق الجملة ليصل الي المستهلك بين 12 إلى 15 جنيها للكيلو

فيما سجل البصل الابيض 6.5 ليصل الي سوق التجزئة بين 8 إلى 12 جنيها للكيلو