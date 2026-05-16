مدبولي يطمئن أحد مستاجري الإيجار القديم بوسط القاهرة.. ماذا قال

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع تطوير عمارات شارع الألفي بوسط البلد وقد رافقه وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة.

واستمع مدبولي إلى شرح حول تطوير شارع الالفي والذي يتم علي نفقة ملاك الشارع.

وخلال جولته استوقفه احد مستأجري المحال بنظام الإيجار بشارع الألفي، الذي اعتقد أن الزيارة لنزع الملكية من المحال بالشارع، وهو ما نفاه له رئيس الوزراء قائلا: "انا جاي اشوف تطوير الشارع مش علشان انزع ملكية حاجة منكم".

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد شارع الفن بوسط البلد واستقبل المنظمون رئيس الوزراء بأغنية كورال "فيها حاجة حلوة" وشهد مدبولي خلال جولته عددا من الفقرات الفنية منها الرقص الصعيدي والرسم و الشو الاسباني والابرا .

واستمع مدبولي لشرح حول شارع الفن بوسط البلد مشيدا بما شاهده من فن داخل هذا الشارع .

وتفقد رئيس الوزراء مشروع تحسين الصورة البصرية للقاهرة الخديوية حيث أن المرحلة الرابعة للمشروع باجمالي العمارات ٢٢ عمارة عدد ١٨ ذات طابع مميز و ٤ عقار غير مميز و ١٠ عمارات يتم تطويرهم من خلال محافظة القاهره و ١٠ عمارات في مرحلة التطوير من خلال المالك وعقار تم تطويره بمجهود ذاتي وعقار قرار تنكيس.