رئيس الوزراء يتفقد شارع الفن بوسط البلد بالقاهرة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شارع الفن بوسط البلد، واستقبل المنظمون رئيس الوزراء بأغنية كورال " فيها حاجة حلوة " .

وشهد مدبولي، خلال جولته عدد من الفقرات الفنية منها الرقص الصعيدي والرسم و الشو الإسباني والابرا .

واستمع مدبولي، لشرح حول شارع الفن بوسط البلد مشيدا بما شاهده من فن داخل هذا الشارع.

وتفقد رئيس الوزراء، مشروع تحسين الصورة البصرية للقاهرة الخديوية، حيث أن المرحلة الرابعة للمشروع باجمالي العمارات ٢٢ عمارة عدد ١٨ ذات طابع مميز و ٤ عقار غير مميز و ١٠ عمارات يتم تطويرهم من خلال محافظة القاهره و ١٠ عمارات في مرحلة التطوير من خلال المالك وعقار تم تطويره بمجهود ذاتي و ا عقار قرار تنكيس .

و تطوير ١٠ عمارات من خلال محافظة القاهره و ٨ ذات طابع مميز بواقع كمية ٢٧٢٠٠ م٢ و٢ عقار غير مميز بواقع ١٠٠٠٠م٢ .

و المرحلة الثالثة للمشروع والذي يتضمن ١٣ عمارة و ١٠ ذات طابع مميز و ٣ عقار غير مميز و ١١ عمارات تم تطويرهم من خلال محافظة القاهره و عمارة تم تطويرها من خلال محافظة القاهرة و عقار تم تطويره بمجهود ذاتي.