سعر برميل النفط الكويتي يرتفع اليوم لـ 124.03 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي بـ1.87 دولار ليبلغ 124.03 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس، الجمعة، مقابل 122.16 دولار للبرميل في تداولات يوم أول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.54 لتبلغ 109.26 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.25 دولار لتبلغ 105.42 دولار.

ومن جهة أخرى، أكد وزير النفط العراقي الجديد باسم محمد خضير، اليوم السبت، أن الظروف الحالية صعبة نتيجة الحرب في المنطقة وما تسببت به من إغلاق للمنفذ الجنوبي للتصدير، مبينا أن صادرات البلاد عبر مضيق هرمز تراجعت بشكل حاد لتصل إلى 10 ملايين برميل فقط خلال أبريل الماضي بسبب ظروف الحرب، بعد أن كانت تبلغ نحو 93 مليون برميل شهريا قبل الأزمة.