مسئول أممي يعرب عن قلقه إزاء استمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية بالأراضي السورية

أعرب نائب المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا كلاوديو كوردوني، عن قلقه إزاء استمرار التوغلات والأنشطة العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، معتبراً أنها تنتهك السيادة السورية وتهدد الاستقرار.

كما أشار إلى استمرار خطر التنظيمات الإرهابية، بعد إعلان تنظيم “داعش” مسؤوليته عن هجوم وقع في دمشق مطلع مايو الجاري.

جاء ذلك خلال استماع المجلس إلى إحاطتين من نائب المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا كلاوديو كوردوني، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر،

من جانبه، حذر توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، من أن تأخر التعافي في سوريا "سيؤدي إلى خسائر أكبر في الأرواح والموارد"، موضحاً أن نحو 15.6 مليون شخص، أي ما يعادل ثلثي السكان، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن نحو 400 ألف شخص عبروا الحدود من لبنان إلى سوريا منذ مارس الماضي، في وقت أدى فيه استمرار إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، بينما لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية 16 بالمئة فقط حتى الآن.

وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي اضطر إلى خفض مساعداته الغذائية الطارئة إلى النصف بسبب نقص التمويل.

وحذر من تفاقم الأوضاع الصحية وانتشار أمراض مثل الحصبة والتهاب الكبد والليشمانيا، فضلاً عن استمرار مخاطر الذخائر غير المنفجرة والعنف القائم على النوع الاجتماعي.