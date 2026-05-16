محمد صلاح.. تاريخ استثنائي والوفاء الأخير في ملاعب البريميرليج

في زمن أصبحت فيه كرة القدم تحكمها لغة الاحتراف السريع والانتقالات المتكررة تراجعت كثيرا قصص الوفاء والانتماء التي صنعت أمجاد اللعبة عبر التاريخ ومع إعلان شيموس كولمان رحيله عن إيفرتون بعد أكثر من 17 عاماً داخل النادي اعاد الحديث مجدداعن اللاعبين الذين اختاروا الاستمرار وصناعة التاريخ بقميص واحد.

ويبرز اسم محمد صلاح كأحد أهم النماذج الحالية للوفاء في الدوري الإنجليزي، بعدما قدم سنوات استثنائية مع ليفربول جعلته واحدا من أعظم أساطير “أنفيلد” في العصر الحديث

محمد صلاح يستعد لوداع ليفربول

ومع اقتراب نهاية مشوار محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي يبرز النجم المصري كأحد أبرز النماذج التي حافظت على الاستقرار والولاء داخل الدوري الإنجليزي الممتاز خلال السنوات الأخيرة.

ومنذ انضمامه إلى "الريدز" عام 2017 نجح محمد صلاح في كتابة تاريخ استثنائي داخل ملعب “أنفيلد” بعدما تحول إلى أحد أعظم أساطير النادي بفضل أرقامه القياسية وبطولاته المتعددة التي أعادت ليفربول إلى منصات التتويج المحلية والقارية.

كرة القدم الحديثة تفتقد الانتماء

وعلى عكس الماضي الذي شهد استمرار العديد من النجوم طوال مسيرتهم داخل أنديتهم، أصبحت فكرة بقاء اللاعب لفترة طويلة مع فريق واحد أمراً نادراً في كرة القدم الحديثة.

وترتبط أسماء تاريخية مثل جون تيري وستيفن جيرارد وتوني آدامز بمعاني الوفاء والانتماء، بعدما قدموا سنوات طويلة مع أنديتهم وأصبحوا رموزاً خالدة في تاريخ الكرة الإنجليزية.

صلاح ضمن قائمة أوفى نجوم البريميرليج

وبحسب إحصائيات موقع "ترانسفير ماركت" جاء محمد صلاح ضمن قائمة أكثر اللاعبين استمرارا مع نادٍ واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث احتل المركز الرابع عشر بعدما أمضى ثماني سنوات وعشرة أشهر بقميص ليفربول.

في المقابل، تصدر شيموس كولمان القائمة بعدما قضى 17 عاما وأربعة أشهر داخل صفوف إيفرتون منذ انتقاله من نادي سليغو روفرز الأيرلندي عام 2008 ليصبح أحد أبرز رموز الوفاء في تاريخ النادي.

لويس دانك وسولي مارش في القائمة

وجاء لويس دانك قائد برايتون آند هوف ألبيون في المركز الثاني بعدما استمر مع ناديه لمدة 15 عاماً و10 أشهر، بينما احتل زميله سولي مارش المركز الثالث بعد رحلة امتدت لـ12 عاما و10 أشهر داخل برايتون.

كما جاء آدم سميث لاعب بورنموث ضمن الأسماء الأبرز في القائمة بعدما قضى أكثر من 11 عاماً داخل النادي.

لوك شو ممثل الكبار

وشهدت القائمة ظهور لوك شو نجم مانشستر يونايتد كأول ممثل للأندية الستة الكبرى التقليدية، بعدما أمضى أكثر من 12 عاماً داخل قلعة “أولد ترافورد”.

صلاح.. قصة وفاء وإنجازات

ورغم اقتراب نهاية رحلة محمد صلاح مع ليفربول فإن النجم المصري سيظل واحدا من أبرز اللاعبين الذين جمعوا بين الوفاء والتألق والإنجازات في العصر الحديث.

وخلال سنواته مع "الريدز" لم يكن صلاح مجرد هداف أو صانع بطولات بل تحول إلى رمز حقيقي داخل النادي، بعدما ارتبط اسمه بأحد أنجح الفترات في تاريخ ليفربول الحديث، ليؤكد أن كرة القدم ما زالت تحتفظ ببعض قصص الانتماء النادرة رغم تغير الزمن.