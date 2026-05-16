خلال 24 ساعة.. مؤشرات على احتمالية استئناف العمليات العسكرية ضد إيران

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس، إن مسؤولًا أمنيًا إسرائيليًا كشف للقناة الثانية عشر الإسرائيلية أن الولايات المتحدة وإسرائيل رفعتا حالة التأهب استعدادًا لاحتمالية استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، مضيفة أن هذا يأتي بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكل المقترحات والإجابات الإيرانية المتعلقة بالاتفاق النووي.

وأوضحت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تتوقع اتخاذ قرار نهائي خلال الـ 24 ساعة القادمة بشأن استئناف الحرب، مشيرة إلى أن ترامب سيجتمع بأحد مستشاريه المقربين بعد انتهاء جولته إلى الصين لتحديد الخطوة التالية.

وأشارت إلى أن العمليات المتوقعة ستكون محدودة برًا عند منشأة أصفهان للتأكد من عدم وجود يورانيوم، مع احتمالية تنفيذ ضربات جوية محددة، مؤكدة أن إسرائيل رفعت حالة التأهب الدفاعي والهجومي وتنتظر الضوء الأخضر الأمريكي.

وشددت على أن هناك سقفًا زمنيًا محتملًا للضربات، من اليوم وحتى الحادي عشر من يونيو، ليتزامن مع بداية مونديال كأس العالم، وذلك لتجنب أي هجوم على الولايات المتحدة أو حلفائها خلال الحدث الدولي، مؤكدة أن إسرائيل على تواصل مستمر مع الجانب الأمريكي، ولديها بنك أهداف محدد لتقليص المدة الزمنية لأي عملية محتملة.

