الشرق الأوسط على حافة الانفجار.. أمريكا وإسرائيل تستعدان لاستئاف الحرب ضد إيران

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مسؤولين في الشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لاستئناف هجمات مشتركة على إيران في أقرب وقت ممكن الأسبوع المقبل.

الحرب ضد إيران

وقال المسؤولان، اللذان فضّلا عدم الكشف عن هويتيهما، لصحيفة نيويورك تايمز إن الولايات المتحدة وإسرائيل تُجريان "استعدادات مكثفة" لاحتمال استئناف الأعمال العدائية، واصفين هذه الاستعدادات بأنها الأهم منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار بوساطة باكستانية في أوائل أبريل.

وصرح وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، أمام المشرعين يوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة "لديها خطة للتصعيد، إذا لزم الأمر".

وأضاف هيجسيث: "لدينا خطة للتراجع، إذا لزم الأمر. ولدينا خطة لنقل الأصول".

وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لقناة فوكس نيوز يوم الجمعة بأن إيران ترفض الاعتراف بالعديد من الاتفاقات التي تم التوصل إليها بالفعل.

وقال ترامب: "في كل مرة يتوصلون فيها إلى اتفاق، يتجاهلونه في اليوم التالي وكأننا لم نجرِ أي محادثات".

تضمنت الصفقة شرطًا يقضي بنقل إيران لليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، التي ستتولى استخراجه من أعماق الأرض.

بحسب صحيفة نيويورك تايمز، هدد المتحدث باسم الأمن القومي الإيراني، إبراهيم رضائي، بأن إيران قد ترفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90% في حال استئناف الهجمات.

وصرح ترامب لقناة فوكس نيوز يوم الخميس بأنه يفضل الحصول على اليورانيوم بدلًا من تركه مدفونًا تحت الأنقاض الإيرانية.

وقال ترامب: "أشعر براحة أكبر لو حصلت عليه، في الحقيقة. لكنني أعتقد أن الأمر يتعلق بالعلاقات العامة أكثر من أي شيء آخر".

وأضاف أنه لن يكون "أكثر صبرًا" مع القيادة الإيرانية، مضيفًا أن أمامهم خيارين: إما التوصل إلى اتفاق أو "الإبادة".

وقال ترامب: "أي شخص عاقل سيوافق على الاتفاق، لكنهم قد يكونون مجانين".