الوادي الجديد: انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل في 335 لجنة

أكدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ لصفوف النقل اليوم السبت، والتي يؤديها نحو ٣٥ ألف طالبًا وطالبة، موزعين على ٣٣٥ لجنةً بمختلف الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، مع التأكيد على توفير الأجواء المناسبة والالتزام بكافة الضوابط المنظمة لسير الامتحانات بيسرٍ وهدوء، متمنيةً التوفيق والنجاح لجميع طلاب المحافظة

كما شددت مجدي على متابعة غرف العمليات بالمديرية والإدارات، لسير أعمال الامتحانات وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب داخل اللجان، مع التأكيد على توفير كافة الاحتياجات اللوجستية التي من شأنها تيسير أداء الطلاب للامتحانات وخاصة التهوية الجيدة و المياه المبردة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

من جانبه أوضح الدكتور ابراهيم قناوى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن الامتحانات تُجرى للصفوف من الثالث حتى السادس للمرحلة الإبتدائية و الصفين الأول والثاني للمرحلتين الإعدادية و الثانوية العام ،وصفوف النقل لمدارس الأمل للصم وضعاف السمع وفصول المكفوفين والتعليم المجتمعي.