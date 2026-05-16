متحدث «التعليم»: المدارس المصرية اليابانية تتوسع إلى 103 مدارس العام الدراسي المقبل

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن تجربة المدارس المصرية اليابانية أصبحت نموذجًا تعليميًا رائدًا داخل منظومة التعليم المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف التوسع في هذا النموذج ليصل إلى 500 مدرسة خلال 5 سنوات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار التعاون التعليمي بين مصر واليابان.

وقال زلطة، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، إن عدد المدارس المصرية اليابانية ارتفع إلى 69 مدرسة بنهاية العام الدراسي الحالي، موضحًا أنه من المقرر أن يصل العدد إلى 103 مدارس مع بداية العام الدراسي المقبل، وأن الوزارة أعلنت مؤخرًا عن دخول 32 مدرسة جديدة الخدمة، بينها 6 مدارس تدرس باللغة العربية، وهي الخطوة الجديدة التي تُضاف لأول مرة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية بعد اقتصارها سابقًا على مدارس اللغات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن المدارس المصرية اليابانية تعتمد على أنشطة «توكاتسو» اليابانية، والتي تركز على بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته على اتخاذ القرار والعمل الجماعي وتعزيز روح التعاون، مؤكدًا أن هذه الأنشطة تُطبق تحت إشراف ومتابعة مستمرة من خبراء يابانيين بالتعاون مع الوزارة.

وأشار «زلطة» إلى أن النموذج التعليمي بالمدارس المصرية اليابانية لا يقتصر على تدريس المناهج فقط، بل يعتمد أيضًا على التطبيق العملي والتفاعل بين الطلاب داخل المدرسة، بما يسهم في إعداد شخصية متكاملة للطالب تجمع بين التعليم والتأهيل السلوكي والثقافي.