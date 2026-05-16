بسلم هيدروليكي.. إنقاذ 10 سكان عقب انهيار جزئي في عقار شبرا| صور

تمكن رجال الحماية المدنية من إنقاذ 10 أشخاص عقب انهيار سلم داخل عقار سكني فى منطقة شبرا، بواسطة سلم هيدروليكى.

كانت غرفة العمليات، تلقت بلاغا يفيد بسقوط جزء من سلم عقار ووجود مصاب بشبرا، وبناء على تعليمات اللواء الدكتور محمد الشربينى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة انتقلت سيارات الإنقاذ البرى إلى مكان البلاغ.

وتبين بالانتقال والفحص سقوط درجتي سلم ما بين الطابق الارضى والأول و3 درجات سلم ما بين الأول و الثاني، بعقار مكون من أرضى و3 طوابق كل طابق مكون من شقة واحدة، ويقطن به أسرتين بواقع 10 أفراد بالطابق الثانى والثالث.

وتم إنقاذ جميع السكان بمعرفة القوات، بواسطة سلم من خارج العقار، لخشيتهم من النزول على السلم العادى الخاص بالإطفاء وجميعهم بحالة جيدة.

وتم إخلاء العقار من السكان دون المنقولات لحين تشكيل لجنة من الحي لفحص العقار، وتم التقابل مع المهندس مدير اشغالات شبرا الذى أفاد بعدم وجود خطورة على العقارات المجاورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.