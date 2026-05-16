رئيس بعثة الحج الرسمية : البعثات النوعية الثلاث تعمل على قلب رجل واحد لخدمة الحجاج المصريين

أكد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، تعاون البعثات النوعية الثلاث للحج (القرعة - التضامن - السياحة)، بالإضافة إلى البعثة الطبية، من أجل خدمة الحجاج المصريين.

وقال رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج - في تصريح خاص لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة اليوم /السبت/ - إن مسؤولي البعثات النوعية الثلاث يعملون على مدار الساعة من أجل خدمة الحاج المصري، سواء كان قرعة أو تضامن أو سياحة.. مؤكدا في الوقت نفسه، أن الجميع يعمل على قلب رجل واحد وفي تنسيق تام بين البعثات الثلاث، من أجل تيسير المناسك على ضيوف الرحمن والعمل على راحتهم.

وفيما يتعلق بالحالة الصحية للحجاج، أوضح أن الحالة العامة لجميع الحجاج المصريين جيدة، مؤكدا عدم ظهور أية حالات وبائية بين صفوف الحجاج.

(وصول 18 ألفا و358 حاجاً من بعثة القرعة للأراضي المقدسة حتى الآن)

وفي سياق متصل.. أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، وصول 18 ألفا و358 حاجاً من بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة حتى الآن لآداء مناسك الحج.

وأوضح أن اجمالي عدد الحجاج في المدينة المنورة، بلغ 3 آلاف و647 حاجاً، مشيرا إلى أنه سيتم تفويجهم إلى مكة المكرمة عقب قضائهم 5 أيام في رحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى مكة المكرمة حتى الآن، بلغ 14 ألفاً و711 حاجاً، مشيرا إلى أنه تم فور وصولهم، تسكينهم بمقار إقامتهم بالمنطقة المركزية القريبة من الحرم المكي الشريف.

وأكد استمرار الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، لاستكمال نقل جميع حجاج بعثة القرعة إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وتواصل بعثة حج القرعة بمطاري الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة؛ ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة استعداداتها، لسرعة إنهاء إجراءات وصول الحجاج، وتقديم كافة التيسيرات التي تمكنهم من أداء المناسك في سهولة ويسر.

تجدر الإشارة إلى أن بعثة القرعة نجحت هذا العام، في التعاقد مع شركة من أكبر شركات النقل بالمملكة العربية السعودية؛ لتوفير حافلات حديثة مكيفة، ومجهزة على أعلى مستوى، ومزودة بدورات مياه، وكذلك جهاز تحديد المواقع الجغرافية "جى بى إس"؛ لنقل الحجاج فيما بين المدينة المنورة ومكة المكرمة والعكس، بالإضافة إلى الاتفاق مع شركة لشحن حقائب الحجاج من مقار تسكينهم إلى المطارات، سواء فى مكة المكرمة أو المدينة المنورة، تيسيرا على الحجاج.