مدبولي يوجه بتوحيد طلاء مباني وسط البلد

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوحيد طلاء بعض العمارات بوسط البلد حتى تصبح جميع الألوان متناسقة.

ويتفقد رئيس الوزراء مشروع تحسين الصورة البصرية للقاهرة الخديوية، حيث إن إجمالي العمارات بالمرحلة الرابعة للمشروع 22 عمارة، منها 18 ذات طابع مميز، و4 غير مميزة، و10 عمارات يتم تطويرها من خلال محافظة القاهرة، و10 عمارات في مرحلة التطوير من خلال المالك، وعقار تم تطويره بمجهود ذاتي، وعقار صدر له قرار تنكيس، وتطوير 10 عمارات من خلال محافظة القاهرة، و8 ذات طابع مميز، بواقع 17200 م2، و2 عقار غير مميز بواقع 10000م2.

وتتضمن المرحلة الثالثة للمشروع 13 عمارة، 10 منها ذات طابع مميز، و3 عقارات غير مميزة، و11 عمارة تم تطويرها من خلال محافظة القاهرة، وعمارة تم تطويرها من خلال محافظة القاهرة، وعقار تم تطويره بمجهود ذاتي.