مدبولي يوجه بطلاء بعض العمارات المطلة على ميدان التحرير

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بتطوير وكلاء بعض العمارات المطلة علي ميدان التحرير.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع تطوير كفاءة الوجهة الخارجية والموقع العام لمبني وزارة الخارجية " قصر التحرير" ورافقه وزارء التموين والتنمية المحلية والسياحة ومحافظ القاهرة

واستمع مدبولي لشرح حول المشروع الذي يهدف الي إعادة إحياء الطابع المعماري والتاريخي لقصر وزارة الخارجية بميدان التحرير من خلال تنفيذ أعمال ترميم شاملة للوجهات الخارجية بما يضمن الحفاظ علي القيمة التراثية والمعمارية للقصر .

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء مشروع تحسين الصورة البصرية للقاهرة الخديوية حيث أن المرحلة الرابعة للمشروع باجمالي العمارات ٢٢ عمارة عدد ١٨ ذات طابع مميز و ٤ عقار غير مميز و ١٠ عمارات يتم تطويرهم من خلال محافظة القاهره و ١٠ عمارات في مرحلة التطوير من خلال المالك وعقار تم تطويره بمجهود ذاتي و ا عقار قرار تنكيس .

كما سيتم تطوير ١٠ عمارات من خلال محافظة القاهره و ٨ ذات طابع مميز بواقع كمية ٢٧٢٠٠ م٢ و٢ عقار غير مميز بواقع ١٠٠٠٠م٢ .

كما سيتفقد المرحلة الثالثة للمشروع التي تضمنت ١٣ عمارة و ١٠ ذات طابع مميز و ٣ عقار غير مميز.