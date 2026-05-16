7 رسائل.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية بساعات؟

يستضيف مساء اليوم السبت فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره اتحاد العاصمة على ملعب استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتلقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خسارة أمام نظيره اتحاد العاصمة بهدف دون رد فى ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الذي أقيم فى العاصمة الجزائرية السبت الماضي.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري والقناة الأولي الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية إضافة إلي القناة الأولي المصرية وقناة أون تايم سبورت الأرضية.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلي نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطي نظيره شباب بلوزداد الجزائري بالفوز ذهابا بهدف دون رد خارج الديار والتعادل السلبي في الإياب علي ملعب استاد القاهرة.

فيما بلغ فريق اتحاد العاصمة الجزائري نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطيه فريق آسفي اولمبيك المغربي في نصف نهائي البطولة الإفريقية.

7 مطالب

ووجه معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، لاعبي الفريق بضرورة التركيز خلال مباراة اتحاد العاصمة الجزائري لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره.

وطالب معتمد جمال لاعبي الفريق بضرورة التركيز على مباراة اتحاد العاصمة الجزائري كى يتسنى له التتويج بلقب كأس الكونفدرالية.

كما حذر معتمد جمال نجوم فريق الزمالك من التراخي والتهاون في الآداء أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وطالب معتمد جمال أيضا بضرورة الإلتزام بالتوازن بين الأداء الهجومي والإلتزام الدفاعي لتفادي استقبال شباك الفارس الأبيض أية أهداف.

وشدد معتمد جمال علي ضرورة طى صفحة الدوري المصري بشكل مؤقت والتركيز فى حصد لقب نهائي كأس الكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخه.

ولفت معتمد جمال إلي ضرورة تسجيل فريق الزمالك هدف مبكر لإرباك حسابات اتحاد العاصمة بالتزامن مع عدم التسرع والهدوء خلال مجريات نهائي كأس الكونفدرالية.

وأوضح معتمد جمال إلي ضرورة تجاهل نجوم الزمالك استفزازت لاعبو اتحاد العاصمة لتفادي التشيت والخروج من التركيز على الفوز فى نهائي كأس الكونفدرالية.