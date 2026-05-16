29 جنيه هبوطًا.. أسعار الدواجن البيضاء تعود إلى 75 جنيهًا بالمزارع



شهدت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت 16 مايو 2026، بعد سلسلة من الارتفاعات القوية التي استمرت خلال الشهر الماضي.



تراجع أسبوعي



وانخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء بنحو 29 جنيهًا، ليسجل 75 جنيهًا بالمزارع بعد أن كان قد وصل إلى 96 جنيهًا في ذروته الأخيرة.



تقلبات سابقة



وسجلت أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، حيث تحركت من مستويات 71 جنيهًا ثم ارتفعت تدريجيًا حتى 96 جنيهًا قبل أن تعاود الانخفاض مجددًا.



أسعار المزارع



وبلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع نحو 75 جنيهًا، فيما يتراوح سعرها للمستهلك في الأسواق بين 85 و90 جنيهًا حسب المنطقة وتكاليف النقل.



الدواجن الأمهات



وسجلت الدواجن الأمهات نحو 70 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 75 و80 جنيهًا.



الدواجن الساسو



ووصل سعر الدواجن الساسو إلى 90 جنيهًا بالمزرعة، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 100 و105 جنيهات.



البيض والكتاكيت



وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 105 و115 جنيهًا، والبيض الأحمر بين 110 و120 جنيهًا، بينما سجلت أسعار الكتاكيت مستويات متفاوتة وفق النوع.



استقرار نسبي



ويأتي هذا التراجع في ظل حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب بالسوق، مع استمرار متابعة حركة الأسعار قبل موسم عيد الأضحى.