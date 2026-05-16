الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

29 جنيه هبوطًا.. أسعار الدواجن البيضاء تعود إلى 75 جنيهًا بالمزارع

ولاء عبد الكريم


شهدت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت 16 مايو 2026، بعد سلسلة من الارتفاعات القوية التي استمرت خلال الشهر الماضي.
 

وانخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء بنحو 29 جنيهًا، ليسجل 75 جنيهًا بالمزارع بعد أن كان قد وصل إلى 96 جنيهًا في ذروته الأخيرة.
 

وسجلت أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، حيث تحركت من مستويات 71 جنيهًا ثم ارتفعت تدريجيًا حتى 96 جنيهًا قبل أن تعاود الانخفاض مجددًا.
 

وبلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع نحو 75 جنيهًا، فيما يتراوح سعرها للمستهلك في الأسواق بين 85 و90 جنيهًا حسب المنطقة وتكاليف النقل.
 

وسجلت الدواجن الأمهات نحو 70 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 75 و80 جنيهًا.
 

ووصل سعر الدواجن الساسو إلى 90 جنيهًا بالمزرعة، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 100 و105 جنيهات.
 

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 105 و115 جنيهًا، والبيض الأحمر بين 110 و120 جنيهًا، بينما سجلت أسعار الكتاكيت مستويات متفاوتة وفق النوع.
 

ويأتي هذا التراجع في ظل حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب بالسوق، مع استمرار متابعة حركة الأسعار قبل موسم عيد الأضحى.

