الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

فريق فيلم LES MATINS MERVEILLEUX يخطف الأنظار بمهرجان كان

فيلم «LES MATINS MERVEILLEUX»
فيلم «LES MATINS MERVEILLEUX»

خطف فريق فيلم «LES MATINS MERVEILLEUX» الأنظار خلال جلسة التصوير الرسمية ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي 2026، بحضور أبطال وصناع العمل، في أجواء احتفالية مميزة على السجادة الحمراء. 

وشارك فى جلسة التصوير كل من Raya Martigny، India Hair، Mathias Minne، وEric Cantona، وسط تفاعل واسع من وسائل الإعلام وعدسات المصورين.

ويشارك الفيلم ضمن الاختيار الرسمي لمهرجان كان السينمائي، في قسم «العروض الخاصة». 

تكريم جون ترافولتا 

وحصد نجم هوليوود جون ترافولتا جائزة السعفة الذهبية الفخرية خلال فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولي، تقديرا لمسيرته الفنية الطويلة والمليئة بالأعمال التي صنعت حضوره كأحد أبرز نجوم الشاشة العالمية.

وبدا جون ترافولتا متأثرا للغاية أثناء صعوده إلى المسرح لتسلم الجائزة، وذلك قبل العرض الأول لفيلمه الجديد "Propeller One-Way Night Coach"، وهو أول تجربة له في الإخراج والمقتبس من كتاب أطفال ألفه بنفسه.

وقال النجم الأمريكي خلال كلمته: "لا أصدق ذلك.. هذه الجائزة بالنسبة لي تفوق الأوسكار"، في لحظة حظيت بتفاعل واسع داخل قاعة المهرجان.

ويعد ترافولتا من أبرز الوجوه التي صنعت تاريخ هوليوود، بعدما تحول إلى أيقونة سينمائية بفضل فيلم Saturday Night Fever، قبل أن يعيد إحياء مسيرته الفنية من جديد من خلال أدائه الشهير لشخصية "فينسنت فيجا" في فيلم Pulp Fiction للمخرج Quentin Tarantino، والذي توج بالسعفة الذهبية عام 1994.

وحرص مهرجان كان على إبقاء تكريم ترافولتا سرا حتى اللحظات الأخيرة، حيث فوجئ الحضور بإعلان الجائزة فور صعوده إلى المسرح.

وأعرب جون ترافولتا، البالغ من العمر 72 عاما، عن دهشته من اختيار فيلمه للمشاركة في واحد من أعرق المهرجانات السينمائية حول العالم، مؤكدا أنه لم يتوقع قبول العمل، خاصة أنه يمثل تجربته الإخراجية الأولى، والتي تشارك في بطولتها ابنته إيلا بلو ترافولتا.

ويروي الفيلم قصة شاب شغوف بالطيران منذ طفولته، يخوض رحلة إلى هوليوود برفقة والدته، في إطار يحمل ملامح من السيرة الذاتية لترافولتا، وتدور أحداثه في العصر الذهبي للطيران.

