قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جميلة الغردقة.. طفلة مصرية تخطف قلوب الفرنسيين بعفويتها وعزة نفسها
تشكيل اتحاد العاصمة المتوقع امام الزمالك في نهائي الكونفدرالية
صدمة الكاف و8 غيابات وقائمة ممنوعات.. 12 معلومة عن نهائي الزمالك واتحاد العاصمة
فرج عامر يعلق على أزمة توروب مع الأهلي: سيرحل بشياكة بعد مباراة المصري
التضامن: وصول 5647 حاجاً للأراضي المقدسة.. والبعثة توفر كافة الخدمات للجمعيات الأهلية
متحدث «التعليم»: المدارس المصرية اليابانية تتوسع إلى 103 مدارس العام الدراسي المقبل
اللهم بك أصبحنا.. اغتنم أذكار الصباح ورددها الآن
24 كاميرا.. 3 قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة
عيد مع أهلك.. السكة الحديد تعلن عن مواعيد القطارات الإضافية لعيد الأضحى 2026
استقرار العملات الأجنبية بالبنوك.. الإسترليني فوق 71جنيهًا واليورو 62
مقتل وإصابة عمال إثر انهيار جسر متهالك خلال أعمال هدمه في باكستان
المجازفة مرفوضة.. كيف يعوض الزمالك الغيابات أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دينا تثير الجدل: الحياة من غير رجل أجمل والزواج لو بعقد مؤقت يبقى فل

دينا
دينا
أحمد إبراهيم

أثارت الفنانة دينا حالة من الجدل الواسع بسبب تصريحاتها عن الزواج وزيحاتها الـ 9 موضحة مؤكدة أنها لم تدخل في أي علاقة خارج إطار الزواج على الإطلاق. 

وقالت دينا في تصريحات تليفزيونية: أسعد لحظات حياتي وأنا مش متجوزة والحياة أحلى من غير راجل، والراجل مش بيكملني أنا مكتملة بنفسي مش مستنية حد يكملني، أنا بحب كل اللي حواليا أنا مش جعانة حب أنا شبعانة حب وكل اللي حواليا بيحبوني الحمد لله والزواج لو بعقد مؤقت يبقى زي الفل، أنا أقدر أتحمل الزواج سنتين وبعدين نفكر هل نكمل ولا نفسخ العقد، الناس بقت بتزهق بسرعة جدًا، وفي الأفراح اللي بعملها في ناس بتطلق بعد 6 شهور، وفي من اللي اتجوزتهم اتجوزني علشان يستغلني ولكني باخد كل حاجتي منه، أخد الحق حرفة.

دينا تنعي سهير زكي وهاني شاكر 

وقد نعت الفنانة دينا الراقصة المعتزلة سهير زكي التي توفيت صباح اليوم ، برسالة مؤثرة وكلمات عطوفة.

وكتب دينا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. خالص العزاء لعائلة الفنانة والنجمة الكبيرة سهير زكى أستاذتي اللي اتعلمت منها كتير.. نسأل الله أن يمنح الأسرة والمحبين الصبر والسلوان".

كما شاركت الفنانة دينا صورة تجمعها بالفنان هاني شاكر، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وكتبت دينا، عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”: “دعواتكم للفنان الكبير وأمير الغناء العربي.. ربنا يشفيك ويعافيك وترجع لنا بالسلامة”.

دينا الفنانة دينا أعمال دينا أفلام دينا زواج دينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

الشقيقتين

من خلافات النفقة إلى قفص الجنايات.. القصة الكاملة لسجن ابنتين 3 سنوات في قضية تزوير بـ أسيوط

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

أمريكا

أمريكا تعلن اعتقال القيادي محمد باقر الساعدي .. من هو؟

إمام عاشور

شوبير يكشف موقف إمام عاشور من التجديد مع الأهلي

خوان بيزيرا

أمير هشام يكشف تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة.. ومفاجأة بشأن بيزيرا

صلاح

بمشاركة صلاح.. أستون فيلا يكتسح ليفربول برباعية في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

نانسي عجرم

بفستان لامع... نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور

النجرسكو

طريقة عمل نجرسكو الدجاج في الفرن

النظر

فاكهة صيفية ترطب الجسم وتعالج العينين.. اكتشفها

بالصور

للنشر ١٢ونص)) فستان لافت.. رانيا أبو النصر تستعرض رشاقتها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد