دينا تثير الجدل: الحياة من غير رجل أجمل والزواج لو بعقد مؤقت يبقى فل

أثارت الفنانة دينا حالة من الجدل الواسع بسبب تصريحاتها عن الزواج وزيحاتها الـ 9 موضحة مؤكدة أنها لم تدخل في أي علاقة خارج إطار الزواج على الإطلاق.

وقالت دينا في تصريحات تليفزيونية: أسعد لحظات حياتي وأنا مش متجوزة والحياة أحلى من غير راجل، والراجل مش بيكملني أنا مكتملة بنفسي مش مستنية حد يكملني، أنا بحب كل اللي حواليا أنا مش جعانة حب أنا شبعانة حب وكل اللي حواليا بيحبوني الحمد لله والزواج لو بعقد مؤقت يبقى زي الفل، أنا أقدر أتحمل الزواج سنتين وبعدين نفكر هل نكمل ولا نفسخ العقد، الناس بقت بتزهق بسرعة جدًا، وفي الأفراح اللي بعملها في ناس بتطلق بعد 6 شهور، وفي من اللي اتجوزتهم اتجوزني علشان يستغلني ولكني باخد كل حاجتي منه، أخد الحق حرفة.

دينا تنعي سهير زكي وهاني شاكر

وقد نعت الفنانة دينا الراقصة المعتزلة سهير زكي التي توفيت صباح اليوم ، برسالة مؤثرة وكلمات عطوفة.

وكتب دينا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. خالص العزاء لعائلة الفنانة والنجمة الكبيرة سهير زكى أستاذتي اللي اتعلمت منها كتير.. نسأل الله أن يمنح الأسرة والمحبين الصبر والسلوان".

كما شاركت الفنانة دينا صورة تجمعها بالفنان هاني شاكر، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وكتبت دينا، عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”: “دعواتكم للفنان الكبير وأمير الغناء العربي.. ربنا يشفيك ويعافيك وترجع لنا بالسلامة”.