الجيش الإسرائيلى يعلن تسلل طائرة مسيرة إلى شمال تل أبيب وينفى وقوع أى إصابات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى أن طائرة مسيرة، يشتبه بأنها تابعة لحزب الله اللبناني، تسللت اليوم / السبت / إلى منطقة مدرسة ميرون التي تقع في شمال تل أبيب.

وذكر الجيش الإسرائيلى فى بيان أوردته صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أنه يتم التحقيق فى الحادث، وأعلن لاحقا أنه تمت زوال المخاوف، نافيًا وقوع أى إصابات.