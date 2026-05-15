فاكهة صيفية ترطب الجسم وتعالج العينين.. اكتشفها

يعد الشمام من أشهى الفواكه الصيفية التي تساعد في علاج حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض.

ووفقا لموقع “كيلافند كلينك”، فإن الشمام ليس مجرد فاكهة تعالج الجفاف بل يمنح الجسم ترطيب لامثيل له.

يعزز صحة العين

إن العناصر الغذائية الموجودة في الشمام هي مفتاح مهم للحصول على عيون ورؤية صحية.

يفيد الشمام العينين لأنه يحتوي على هذه العناصر الغذائية الداعمة للعين:

بيتا كاروتين

لوتين

فيتامين أ

فيتامين سي

زياكسانثين

تشير الأبحاث إلى أن زيادة تناول اللوتين والزياكسانثين يقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالعمر .

يتسبب هذان المرضان في تشوش الرؤية وخلصت دراسة أخرى إلى أن الحصول على كميات كافية من البيتا كاروتين واللوتين والزياكسانثين قد يساعد في الوقاية من التنكس البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين واعتلال الشبكية السكري .

يستخدم جسمك فيتامين أ للمساعدة في الحفاظ على رطوبة عينيك، والحصول على كمية كافية منه يقي من بعض أنواع العمى أما فيتامين سي فيقي من الإجهاد التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة، وقد يحمي عينيك من الالتهابات التي قد تؤدي إلى أمراض العيون وفقدان البصر.