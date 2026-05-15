محمود حجازي: موافقة المحكمة على سفر نجلي للخارج غير صحيح.. خاص

علق الفنان محمود حجازي على الأنباء المتداولة عن صدور قرار من المحكمة بعد 6 أشهر من المعارك القانونية بخصوص نجله والسماح له بأن يُغادر البلاد بعد صدور قرار بتمكينه من السفر للخارج رفقة والدته.

وقال حجازي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الاخباري إن هذا الكلام غير صحيح تماما، ولم يصدر أي قرار من المحكمة بهذا الشأن.

يذكر أن الفنان محمود حجازي تألق في مسلسل أيام وقدم شخصية مختلفة و مميزة عن ما قدمه من قبل.

كما تألق في أحدث أعمالة السينمائية فيلم في عز الظهر.

أبطال فيلم “في عز الظهر”

الفيلم من إخراج مرقس عادل، وتأليف كريم سرور، ويشارك في بطولته مجموعة مميزة من النجوم المصريين والعرب، من بينهم: إيمان العاصي، وشيرين رضا، وجميلة عوض، وبيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، وساندرا ديفا، ومحمود حجازي، ومحمد علي رزق، ومحمد عز، وأحمد جمال سعيد، وأحمد علي، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من ضيوف الشرف.

مسلسل "أيام" من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى وشيرى عادل، رياض الخولى، سلوى خطاب، محمود حجازى، مصطفى عبد السلام، وتدور أحداثه في 45 حلقة فى اطار شعبى.