نهائي الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك واتحاد العاصمة

يستضيف مساء غد السبت المقبل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره اتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتلقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خسارة أمام نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري فضائيا وقناة اون تايم سبورت الأرضية إياب الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية السبت المقبل.

ويتأهب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال لعبور اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام اتحاد العاصمة

استقر معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي الدفع بتشكيل هجومي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع أمام اتحاد العاصمة الجزائري على النحو التالي:

حراسة المرمى:

المهدي سليمان

خط الدفاع:

أحمد فتوح ومحمود حمدي “الونش” وحسام عبد المجيد وعمر جابر

خط الوسط:

محمد شحاتة وعبد الله السعيد ومحمد إسماعيل

خط الهجوم:

ناصر منسي وعدي الدباغ والبرازيلي خوان بيزيرا أو شيكو بانزا

