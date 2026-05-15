خطوة إنسانية.. أبو الغيط يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمختطفين والمحتجزين في اليمن

رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بإعلان اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين والمحتجزين في الجمهورية اليمنية والذي تم التوقيع عليه في العاصمة الأردنية عمان مساء يوم الخميس 14 مايو 2026 لإطلاق سراح عدد 1750 فردا.

الاتفاق خطوة إنسانية مهمة

واعتبر الاتفاق خطوة إنسانية مهمة ذات بعد عربي تسهم في إنهاء معاناة عدد معتبر من العائلات وتفتح آفاقا لصفقة تبادل أشمل وفقا لمبدأ "الكل مقابل الكل"، ونموذجا إيجابيا يؤكد على أن الحلول السلمية للأزمة اليمنية لا تزال ممكنة.

وثمن أبو الغيط الجهود التي بذلتها سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والمبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في تحقيق هذا الاتفاق الإنساني المهم.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية عن الأمين العام التأكيد على أهمية الحرص على التنفيذ الكامل للاتفاق في التوقيت المحدد ووفقا للآلية التنفيذية المعتمدة.