المشدد 15 عامًا لتشكيل عصابي للسرقة بالإكراه وحيازة أسلحة بطور سيناء



قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على 4 متهمين، لإدانتهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بالإكراه، وحيازة سلاح نارى وذخيرة، وإطلاق النار على سائق تاكسى وسرقة السيارة بسبب خلافات مالية قديمة مع مالكها.



صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمود الهريدى وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.



وتعود أحداث الواقعة إلى 27 يناير 2025، عندما تلقت شرطة النجدة بلاغًا من مرفق الإسعاف يفيد بإصابة أحد الأشخاص بطلق نارى بالمنطقة الصناعية بمدينة طور سيناء. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة المدعو“علي.ف.ع.ش” ويعمل أخصائى تكنولوجيا صحة مجتمع بمديرية الصحة، أثناء قيادته سيارة تاكسى رقم “ط.ج.ب 8719” والمملوكة للمدعو “محمد.ع.م”.

وكشفت التحريات أن أحد المتهمين استوقف المجنى عليه من حى الزهراء وطلب توصيله إلى المنطقة الصناعية، وأثناء السير تواصل هاتفيًا مع باقى المتهمين، وفوجئ السائق بأحدهم يشهر سلاحًا ناريًا فى وجهه ويطالبه بالنزول من السيارة بدعوى وجود خلافات مالية سابقة مع مالكها.



وأضافت التحقيقات أنه عقب رفض المجنى عليه التخلى عن السيارة، أطلق أحد المتهمين عدة أعيرة نارية صوبه، ما أسفر عن إصابته بطلق نارى بالقدم اليمنى وكسر متهتك وشظايا بالركبة اليسرى، وتم نقله إلى العناية المركزة لتلقى العلاج، فيما استولى المتهمون على السيارة وفروا هاربين تجاه المزارع القريبة من المنطقة الصناعية.



وتم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة، وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهمين الأربعة، وهم: “محمد.ع.ح.م” 26 عامًا بدون عمل، و“محمد.م.ر.ع” 18 عامًا طالب، و“حمزة.ز.م.م” 18 عامًا طالب، و“محمد.ح.ر.ع” 20 عامًا طالب.



وأكدت التحريات أن المتهمين خططوا لاستدراج السائق وسرقة السيارة باستخدام سلاح نارى سريع الطلقات، وأن المتهم الثالث هو من أطلق النار على المجنى عليه أثناء مقاومته لهم.



وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوات الأمن فى ضبط ثلاثة من المتهمين، بينما فر المتهم الرابع هاربًا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان إخفاء السيارة. كما تمكنت الأجهزة الأمنية لاحقًا من ضبط المتهم الهارب والسلاح النارى المستخدم فى الحادث.



وجرى تحرير المحضر رقم 3637 لسنة 2025 جنح طور سيناء، وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بحبس المتهمين احتياطيًا، ووجهت لهم تهم السرقة بالإكراه، وحيازة سلاح نارى وذخيرة، والشروع فى قتل المجنى عليه.



وبعد استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وقيدت برقم 1767 لسنة 2025 جنايات كلى جنوب سيناء، والتى أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد 15 عامًا على المتهمين الأربعة.