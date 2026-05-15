الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بدون دايت قاسي.. الطريقة الصحية لخسارة الوزن قبل الصيف

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
محمد البدوي

يبدأ كثير من الأشخاص مع اقتراب فصل الصيف رحلة البحث عن حلول سريعة لإنقاص الوزن والوصول إلى القوام المثالي، لكن خبراء التغذية يحذرون من الانسياق وراء أنظمة الرجيم القاسية أو الحميات السريعة التي قد تمنح نتائج مؤقتة لكنها تترك آثارًا سلبية على الصحة والجسم. 

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

نتائج صحية طويلة المدى

كما أن فقدان الوزن الحقيقي لا يعتمد على الحرمان أو التجويع، بل يرتبط بتغيير نمط الحياة اليومي بشكل متوازن يضمن الاستمرار وتحقيق نتائج صحية طويلة المدى.

خسارة الوزن بطريقة آمنة

 وفي هذا السياق، كشف الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، عن مجموعة من النصائح المهمة التي تساعد على خسارة الوزن بطريقة آمنة دون اللجوء إلى أنظمة غذائية مرهقة أو عادات غير صحية.

نظرية الجاذبية في إنقاص الوزن

الحرمان القاسي من الطعام

وحذر الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، من اتباع أنظمة “الدايت السريع” أو الحرمان القاسي من الطعام، مؤكدًا أن هذه الأساليب تؤدي في كثير من الأحيان إلى استعادة الوزن المفقود بصورة أكبر، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وسعي الكثيرين لإنقاص أوزانهم بسرعة.

أسلوب الحياة بالكامل

وأضاف استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن فقدان الوزن لا يعتمد فقط على الحمية الغذائية أو ممارسة الرياضة، بل يرتبط بتغيير أسلوب الحياة بالكامل، موضحًا أن زيادة الوزن تعكس الحالة الصحية والنفسية ونمط الحياة اليومي.

الرغبة في تناول الطعام

وأوضح الدكتور كريم جمال أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تتحكم في الوزن وهي الحركة، والغذاء، والنوم، مشددًا على أن النوم الجيد يُعد من أكثر العوامل المهملة رغم تأثيره المباشر على الشهية والطاقة والحالة النفسية، مؤكدًا أن قلة النوم تزيد من الرغبة في تناول الطعام، خاصة خلال ساعات الليل.

أدوية إنقاص الوزن تعزز الصحة النفسية

أنظمة غذائية قاسية

وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أن كثيرًا من الأشخاص يلجأون إلى أنظمة غذائية قاسية مثل “الكيتو” أو الصيام المتقطع بشكل عشوائي، لافتًا إلى أن الدراسات تؤكد أن نسبة كبيرة ممن يتبعون هذه الأنظمة يستعيدون الوزن مرة أخرى بعد التوقف عنها.

أدوية إنقاص الوزن

الحرمان الشديد من الطعام

وأكد الدكتور كريم جمال أن الحرمان الشديد من الطعام يدفع الجسم للدخول في حالة دفاعية، ما يؤدي إلى اضطراب هرمونات الجوع والشبع، وبالتالي زيادة الرغبة في تناول الطعام بصورة أكبر لاحقًا، موضحًا أن التعامل العنيف مع الجسم غالبًا ما يؤدي إلى نتائج عكسية بدلًا من تحقيق خسارة وزن مستقرة وصحية.

نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث للجسم عند شرب عصير البطيخ بانتظام؟.. حيل مذهلة للحفاظ على صحة الأمعاء

